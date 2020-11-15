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癌症營養趨勢 多攝取低醣優脂高蛋白 避免發炎

蔡怡真
近年癌症營養的發展也開始重視油脂的攝取比例。（本報資料照片）
近年癌症營養的發展也開始重視油脂的攝取比例。（本報資料照片）

癌症病人的飲食是一大問題，怎麼吃、吃什麼？是病人及家屬最在意的事。有愈來愈多的研究發現，癌症營養已成一門顯學，低醣、優脂、高蛋白等營養素，可以讓癌友吃出抗癌力，維持體力避免營養不良產生惡病質，影響後續治療。

別再被騙 癌細胞餓不死

2014年中華民國國家衛生研究院發表研究指出，癌症可能是一種新陳代謝疾病，有別於正常細胞以有氧呼吸的途徑產生能量，癌細胞只需要少量的葡萄糖就能進行有氧代謝，其餘的葡萄糖都進行解糖作用形成乳酸，促進腫瘤生長。

因此，癌友間一直流傳「不吃就能餓死癌細胞」的說法。新北市土城長庚醫院血液腫瘤科主治醫師謝佳訓解釋，由於癌細胞很強勢，正常細胞無法剝奪它強取營養素的機會，因此不吃只會犧牲自己的體力，可能會先餓死自己，而癌細胞還是一樣吃很飽，會造成營養不良，當營養不良持續發生時，會造成惡病質，引起發炎現象影響到後續治療，當治療狀況不佳時病人體力就更不好，就形成惡性循環。

新北市土城長庚醫院血液腫瘤科主治醫師謝佳訓。（圖：謝佳訓提供）
新北市土城長庚醫院血液腫瘤科主治醫師謝佳訓。（圖：謝佳訓提供）

最怕發炎 低醣飲食為主

由於全身發炎是癌友致命的機轉之一，因此，如何避免發炎，是近年癌症營養的趨勢。

謝佳訓表示，癌友的營養要愈多元愈好，醣類的攝取要避免高升醣指數的食物，癌症患者的建議以低醣飲食為主。

至於蛋白質的攝取則要提高，食物來源無論植物性或動物性都好，謝佳訓表示，在臨床上跟病人說要多吃蛋白質，不少人就天天吃蛋或天天吃肉，吃久了都會膩。建議要多種蛋白質，魚肉蛋奶輪流食用，也能獲取各類食物的不同營養素，而烹調的方式也很重要，要減少煎炸。

優質油脂 降低發炎指數

近年癌症營養的發展也開始重視油脂的攝取比例，很多人認為癌友飲食要少油、愈清淡愈好。

但謝佳訓表示，癌症營養攝取與一般飲食是剛好相反的，以油脂為例，近年發現好的油脂可以降低發炎指數，尤其魚油中的EPA，由於EPA是很強的抗氧化物，已有研究發現癌友最好每天要補充1公克的EPA。

目前林口長庚、基隆長庚及土城長庚正在進行晚期胰臟癌患者使用EPA，觀察是否可以降低患者發炎指數及恢復病人體力等。謝佳訓指出，臨床試驗預計收60位病人，目前已有30位進行試驗，患者都會經過營養師輔導給予正常飲食的建議，再分為兩組，一組是補充EPA；另一組只吃正常飲食，之後每3個月抽血循環癌細胞的變化，來研判癌指數是否有下降，而營養師也會進行飲食記錄。

為何會以胰臟癌為研究標的？謝佳訓進一步指出，很多的研究發現胰臟癌與發炎有相關性，因此，想藉由研究來觀察EPA降低發炎的情形。因為之前也有研究，針對加護病房的患者給予EPA的補充，發現對體力恢復有幫助。另外，國外甚至在大腸癌及乳癌的營養補充中列入指引。

食欲不振 可補充營養品

由於癌症患者治療期間，常因副作用引起食欲不佳的狀況，正常飲食常讓患者食不知味，患者會利用營養補充品來輔助，減少營養不良的狀況。

目前歐洲腸道靜脈營養學會（ESPEN）建議癌症患者營養攝取原則為：低醣、優質脂肪以及高蛋白。蛋白質攝取量的建議，就是每一天每公斤體重需要1公克到1.5公克，例如50公斤的人，則要50公克的蛋白質。

謝佳訓也對於癌友及家屬們建議，癌症患者若真的吃不下，或食物的種類太少，確實可以每天喝2-3罐的癌症營養補充品。由於這類產品已經過營養比例的調配，會幫助病人了解吃進去的熱量及營養素的比例。而有營養需求者可以請教營養師，藉由營養的補充維持病情的穩定。

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