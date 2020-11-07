幼兒發燒、流鼻水 嚴防呼吸道融合病毒

醫師林鴻志（左）為幼童做呼吸道融合病毒快篩，（圖非新聞當事人）。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣 亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長、兒科醫師林鴻志說，近來許多幼童出現發燒、流鼻水等症狀，家長以為是秋冬氣溫陡降，罹患感冒或流感 ，他發現，2歲以下幼童感染呼吸道融合病毒的比率較去年同期提高2成，由於該病對早產兒、慢性肺病及先天性心臟病 幼童有致命危機，提醒家長切莫輕忽。

林鴻志建議，民眾應適度曬太陽，有助人體內固醇類物質轉化成維他命Ｄ，可減少呼吸道融合病毒感染機率。

林鴻志說明，臨床上幼兒因感冒就診，除了會驗A型流感和B型流感以外，也會協助檢驗是否感染呼吸道融合病毒。該症狀讓許多家長起初以為小朋友罹患流感或感冒，其實卻是呼吸道融合病毒致病。

林鴻志指出，呼吸道融合病毒是造成小於1歳幼兒，以及老人下呼吸道病毒感染的主要原因，將近2/3的幼童於1歳前，曾感染過此病毒；超過90%的幼兒，在2歳以前曾有2次以上感染呼吸道融合病毒的經驗。據世界衛生組織估計，就全世界而言，呼吸道融合病毒每年造成約6400萬人感染，甚至約16萬人死亡。

林鴻志說，其中，6周至2歲的寶寶，症狀會較明顯，出現脫水、喘鳴、呼吸急促或發燒等症狀，且容易造成嚴重的急性細支氣管炎和肺炎，甚至窒息、昏睡、煩躁不安、食慾不振等不典型症狀。重症高危險群包括小於六個月的嬰兒（特別是上托嬰中心或家中有其他兄弟姐妹）、小於35周的早產兒、合併有先天性心臟病、免疫不全，和本身有其他慢性疾病或氣喘的孩童。