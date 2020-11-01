駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

●沉默的疾病是健康大敵，「骨質疏鬆症」就是其一。許多人往往是在骨折之後才發現骨質早已疏鬆，而骨鬆 帶來的共病更是可怕。骨科醫師表示，骨鬆已不再是只有年長者會發生的疾病，除了停經婦女是大宗，臨床上也有三、四十歲患者因骨鬆求診。

高風險群 飲食運動雙著手

骨質自出生後會隨著年紀而增加，約30歲左右達到最高峰，之後就往下走、每年約減少0.5%至1%。台灣 花蓮慈濟醫院骨科部主任吳文田表示，女性停經後因女性荷爾蒙急速降低，骨質流失更快速，更容易導致骨鬆。年長者、更年期婦女、有家族史等都是骨鬆的高風險族群，建議應從飲食、運動下手，及早「存骨本」。

他說，就臨床觀察上，女性骨鬆比例高，女男比約為4比1。一旦跌倒，常見骨折部位為髖部、脊椎及腕部，其中以脊椎骨折為最常見。

若曾發生髖部骨折者，一年內死亡率逾兩成，可說是年長者健康的隱形殺手。

骨質疏鬆症的原因分為原發性與次發性。吳文田說，前者主因包含年紀造成的腎功能退化、維他命D缺乏、鈣質攝取少及活動減少等因素，造成骨頭流失大於生成，也包含停經後婦女因荷爾蒙減少所引起；後者多因本身有疾病導致，如三高、肝病、甲狀腺疾病、糖尿病等，或服用藥物、類固醇等所造成的副作用。

檢測 骨鬆 貼牆站立測駝背

由於骨質流失時並不明顯，民眾可透過身高是否縮水、是否有疼痛感來觀察。若50歲後身高縮水超過2公分，可能脊椎的骨質已經開始疏鬆造成嚴重駝背。另外，若常覺得背部疼痛，可在家中將腳跟、屁股以及肩膀貼牆自我檢測，若頭部與牆壁之間能塞進一顆拳頭，恐胸椎也已骨鬆變形。

在檢查上，民眾可透過骨質密度（BMD）檢視是否有骨鬆問題，建議50歲後每兩年做一次檢查。如具有危險因子的停經婦女、內分泌失調恐加速骨質流失者、已診斷為骨鬆或骨質缺乏者，在接受治療過程中，亦建議兩年做一次檢查。

治療骨鬆 針劑可明顯改善

骨鬆在治療上，除骨折嚴重需開刀外，分為非藥物與藥物治療。

非藥物治療就是改變生活型態，包括飲食、運動、戒菸，飲食上除多攝取鈣與維生素D，也能由保健食品補充；藥物治療上，分口服藥及針劑注射，療效差不多，但都需要長期治療。

吳文田說，許多年長患者服藥不定時，影響治療成效，故長期來說，針劑治療較能明顯改善骨密度，減少脊椎或髖部再次骨折的發生率。

而據研究顯示，一旦發生骨折，約50%患者將再發生第二次骨折，甚至有共病發生。吳文田說，骨鬆所導致的骨折會使生活品質下降，若長期臥床更可能導致肌少症，造成二次骨折甚至失能，脊椎與關節退化也會更明顯。

保健食品 幫助骨鬆者有限

吳文田曾收治一名近60歲的家庭主婦，因背部疼痛到影響生活而就醫，檢查發現脊椎有兩處骨鬆性脊椎壓迫性骨折，先以臥床休息、背架保護、骨鬆藥物等保守治療六周，但未緩解，後以脊椎灌骨水泥手術（椎體成形術）治療而改善。

吳文田說，要預防骨鬆，飲食攝取很重要。若鈣質、乳製品攝取不足、蔬菜量也吃得不夠，加上現在「宅」文化興起，民眾運動量不足等，熟齡者幾乎都有骨鬆危機。他建議無論男女，在30歲以前皆應該透過飲食、運動等，使骨質達到顛峰；30歲後應該積極保養，除以乳品類、豆製品攝取鈣質、蛋白質外，應增加肌力訓練、曬太陽等以增加維生素D；50歲後的熟齡民眾，更應定期檢查骨質密度。

當然，市售保健食品也提供了維生素、鈣質等營養素，但吳文田說，那對一般民眾來說屬正常補充，對於已有骨鬆者的幫助是不夠的，仍需要積極配合藥物治療。