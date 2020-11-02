秋天別喝冷飲 採漸進式進補

台灣衛福部彰化醫院建議吃羊肉爐的時候多添加蔬菜，減緩補藥熱性。（記者簡慧珍／攝影）

秋意深，日夜溫差大，體質敏感者出現症狀，提前冬季癢，還有人被秋老虎熱到中暑，台灣 衛福部彰化醫院中醫師張煒東提醒民眾，最好別再喝冰飲，進補採漸進式，如果氣溫升就要降低補藥分量。

張煒東表示，近日門診很多鼻子過敏 、上呼吸道感染感染的病人，因為早晚冷，水氣凝結成露，白天卻高溫炎熱，空氣中的水分更少、更乾燥，古人稱為「秋燥」，當呼吸道黏膜變得乾燥，抵抗力下降，容易發生過敏的發炎反應。

張煒東說，這幾年來氣候變遷 ，一天之內溫差變化大，很多疾病在不該發生的季節發生，例如往年冬季搔癢症的患者今年秋天出現症狀，以前台灣秋天幾乎沒中暑案例，今年秋天卻有人熱到中暑，今後要注意的不只是節氣問題，還要留意溫差變化造成的身體狀況。

秋季另一個好發疾病是腸胃腹瀉，有些民眾夏天吃太多冰品導致腸胃功能不佳，有人到了秋天還是繼續喝冷飲，食用涼性的西瓜、苦瓜等瓜果類食物，古人說「秋瓜壞肚」，就是指涼性食物會讓胃腸功能出現問題，造成腹痛腹瀉的情況。

張煒東說，溫差變化大時，身體對環境的反應和肝的協調功能有關，中醫典籍記載「肝主疏泄，主調達。」秋天季節變化時，有些人會覺得昏昏欲睡，整天提不起勁，這就是肝的協調功能較差，可以吃點牛排、牛肉湯、豬肝等補血食物來提高身體應對的能力。

張煒東表示，如果睡醒後還是很疲倦，那就表示身體已受天氣影響，在秋燥的食療方面，應以滋陰潤燥的食物為主，如蓮藕、燕窩、銀耳、蜂蜜、梨等可以滋潤水分又不會過度寒涼的食物為主。也可以加強運動的質和量，從運動去加強改善循環。

對於秋冬進補方式，張煒東建議採取漸進式，依照天氣溫度的變化來調整，以吃羊肉爐為例，若天氣沒很冷，中藥包劑量要減半以上，最好要加入大量的青菜，這樣可以減緩補藥的熱性，又達到補養的效果，避免太「熱性」，恐會造成睡不好、口乾舌燥、嘴破、便秘等身體上火的情況。