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太陽一下山就偏頭痛 醫驚覺不單純竟是青光眼作祟

記者陳雨鑫／台北報導
醫師提醒，一成五到二成的青光眼患者，症狀不典型，常以頭痛表現。(示意圖，Getty Images)
醫師提醒，一成五到二成的青光眼患者，症狀不典型，常以頭痛表現。(示意圖，Getty Images)

一位70餘歲的女子，只要一到傍晚就頭痛欲裂，且同時出現肩胛痛和胸悶症狀，就診卻被當成心臟病治療3個多月，症狀仍未好轉，讓醫師一度懷疑是不是長腦瘤，最嚴重時，止痛藥才吞下肚10多分鐘就失效，痛到需要一直撐著頭，連就診都要頭靠著牆壁才行，檢查終於發現是青光眼在作怪。

三軍總醫院一般眼科主任呂大文表示，約有一成五到二成的青光眼患者，表現症狀不典型，常以頭痛表現，特別是接近晚間時段，常會因為眼壓過高引發頭痛欲裂，多會以為是其他疾病引起，而忽略是眼疾。

青光眼位居失明原因第二名，亞洲人罹患青光眼後有四分之一的機會失明，長庚醫院北院區青光眼科醫師陳賢立表示，臨床上青光眼可分2種，一種是開放型青光眼，這類患者往往沒有症狀，等到視野缺損時，視力已經無法恢復，另一種閉鎖型青光眼，則來勢洶洶、較為急性，可能覺得頭痛、噁心，如果沒有及時就醫，往往睡一覺起床就喪失視力。

呂大文表示，目前治療青光眼，只能延緩視力喪失，無法治癒，降低眼壓是唯一可以改善青光眼視野喪失的有效方法，初期患者要避免惡化，末期患者則要維持視覺功能。

呂大文表示，臨床上降眼壓藥物助排房水，過去都是針對次要排水通道的葡萄鞏膜產生作用，主要排水通道的小樑網反而沒藥可用；不過，國內研究發現，青光眼患者的房水液中一氧化氮含量較低，而一氧化氮可鬆弛血管平滑肌並調整血流，推測可放鬆小樑網膜細胞、增加房水流出，並促成結合舊有藥物前列腺素和一氧化氮的新藥產生，目前台灣為亞太第一個可使用該藥的國家，也能讓患者有延緩視力的機會。

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