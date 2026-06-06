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真的不是AI…黃仁勳合體劉在錫「還隨音樂熱舞」

記者李姿瑩／即時報導
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黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）
黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳受邀上劉QUIZ，與劉在錫同框畫面曝光。
  • 重點二：節目安排黃仁勳隨音樂熱舞，引發網友笑稱不是AI
  • 重點三：他也將分享創業歷程與對AI產業未來的期待。

Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人兼執行長黃仁勳抵韓後掀起追星旋風，他受邀錄製tVN節目「劉 QUIZ ON THE BLOCK」，製作單位搶先曝光黃仁勳和劉在錫同框的畫面，以及黃仁勳隨著音樂起舞的影片，引發網友熱議笑稱「不是AI」。

先前「劉QUIZ」公開請到黃仁勳上節目的消息，從電視台到製作單位都非常期待。6日從劉在錫、黃仁勳的「上班路」開始就在社群上曝光發酵，劉在錫滿臉笑容，黃仁勳則是穿著招牌皮衣，看得出兩人在訪談過程中相談甚歡。

黃仁勳預計在節目中分享自己的成長和創業歷程，以及未來對AI產業的應用發展期許。製作單位還安排黃仁勳在「Kpop獵魔女團」的主題曲「GOLDEN」中，感受如同巨星般360度環繞式攝影。黃仁勳也從善如流，隨著音樂搖擺身體，逗趣畫面再度被網友群起笑問到底是不是AI。

「劉QUIZ」的社群小編更緊跟時事，發文寫下「昨天沒去成的第三攤KTV，在劉QUIZ補回來了？」，呼應黃仁勳昨晚和LG、SK等企業會長們共進晚餐，完全戳中網友笑點。

而黃仁勳和企業大老們的互動，也成為網友津津樂道的話題，南韓網友觀察誰在席間負責烤肉、倒酒，看著身為財閥會長的名流變成黃仁勳小弟，在黃仁勳行進間鞍前馬後，別有一番趣味。

黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）
黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）

黃仁勳在韓屋中熱舞。（截圖自劉QUIZ官方IG）
黃仁勳在韓屋中熱舞。（截圖自劉QUIZ官方IG）

精華 FAQ

  • 黃仁勳受邀錄製tvN節目「劉 QUIZ ON THE BLOCK」，並與主持人劉在錫同框亮相。製作單位提前釋出畫面與影片，迅速在社群引發討論。

  • 因為節目安排他在主題曲「GOLDEN」中配合音樂搖擺身體，畫面自然又逗趣，像精心生成的效果一樣不真實，因此網友打趣說「不是AI」。

  • 他預計談自己的成長背景、創業歷程，以及對AI產業未來應用與發展的期許。節目也藉由輕鬆互動，展現他在韓國掀起的高人氣。

輝達 黃仁勳

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