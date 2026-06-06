真的不是AI…黃仁勳合體劉在錫「還隨音樂熱舞」

黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳受邀上劉QUIZ，與劉在錫同框畫面曝光。

黃仁勳受邀上劉QUIZ，與劉在錫同框畫面曝光。 重點二： 節目安排黃仁勳隨音樂熱舞，引發網友笑稱不是AI

節目安排黃仁勳隨音樂熱舞，引發網友笑稱不是AI 重點三：他也將分享創業歷程與對AI產業未來的期待。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人兼執行長黃仁勳 抵韓後掀起追星旋風，他受邀錄製tVN節目「劉 QUIZ ON THE BLOCK」，製作單位搶先曝光黃仁勳和劉在錫同框的畫面，以及黃仁勳隨著音樂起舞的影片，引發網友熱議笑稱「不是AI」。

先前「劉QUIZ」公開請到黃仁勳上節目的消息，從電視台到製作單位都非常期待。6日從劉在錫、黃仁勳的「上班路」開始就在社群上曝光發酵，劉在錫滿臉笑容，黃仁勳則是穿著招牌皮衣，看得出兩人在訪談過程中相談甚歡。

黃仁勳預計在節目中分享自己的成長和創業歷程，以及未來對AI產業的應用發展期許。製作單位還安排黃仁勳在「Kpop獵魔女團」的主題曲「GOLDEN」中，感受如同巨星般360度環繞式攝影。黃仁勳也從善如流，隨著音樂搖擺身體，逗趣畫面再度被網友群起笑問到底是不是AI。

「劉QUIZ」的社群小編更緊跟時事，發文寫下「昨天沒去成的第三攤KTV，在劉QUIZ補回來了？」，呼應黃仁勳昨晚和LG、SK等企業會長們共進晚餐，完全戳中網友笑點。

而黃仁勳和企業大老們的互動，也成為網友津津樂道的話題，南韓網友觀察誰在席間負責烤肉、倒酒，看著身為財閥會長的名流變成黃仁勳小弟，在黃仁勳行進間鞍前馬後，別有一番趣味。

黃仁勳和劉在錫相談甚歡。（截圖自劉QUIZ官方IG）

黃仁勳在韓屋中熱舞。（截圖自劉QUIZ官方IG）