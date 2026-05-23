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疑被當紅女星點名「最討厭藝人」 鈴木紗理奈怒喊霸凌

娛樂新聞組╱綜合報導
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鈴木紗理奈遭當紅女星公開點名最討厭。（取材自Instagram）
鈴木紗理奈遭當紅女星公開點名最討厭。（取材自Instagram）

48歲日本女星鈴木紗理奈日前在Instagram限時動態罕見動怒，表示自己明明沒有參與某綜藝節目，卻被一名藝人在節目中點名為「最討厭的藝人」，讓她不滿痛批該藝人與節目製作單位，直言這種操作「低級」，甚至形容根本就是「霸凌」。

據「噓！星聞」報導，鈴木紗理奈先以黑底白字發文，表示真正優秀的綜藝節目，即使螢幕上互相吐槽，私下仍建立在深厚信任關係之上。然而她卻發現，某節目中有後輩藝人在回答「最討厭的藝人是誰」時直接點名她，且雙方幾乎沒有合作與私交。她質疑，彼此毫無交情卻公開消費對方，「到底哪裡好笑？」

她坦言看到節目後相當受傷，也無法理解製作單位為何會毫無修飾地播出內容。她認為，綜藝中的互相吐槽應建立在信任關係之上，否則只是單方面攻擊，「這不就是霸凌嗎？」她還特別放大「根本就是霸凌」等字句表達憤怒。

之後她再度發文表示，發完脾氣後反而恢復精神，並向該名藝人喊話：「妳討厭我沒關係，但這種做法一點都不好笑，最後吃虧的是妳自己。」她同時批評節目團隊，認為沒有充滿愛的笑點，就做不出國民級綜藝節目，甚至諷刺願意出借經典綜藝DVD給工作人員參考。

事件曝光後引發日本網友熱議，不少人留言力挺鈴木紗理奈，認為她的說法合理。雖然她並未點名對象，但許多網友推測，當事人疑似是當紅女星ANO。因在5月18日播出的綜藝節目ANONOCHANNEL」中，ANO曾在遊戲環節兩度大喊「鈴木紗理奈！」作為自己討厭的藝人。

ANO事後僅低調表示「事情最後解決了」，未再多做說明。日媒則指出，若雙方缺乏信任基礎，製作單位其實應適度剪輯，而非原封不動播出。

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