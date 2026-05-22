金秀賢醜聞大逆轉 截圖音檔黑料竟都是「橫豎」AI造假

金秀賢曾堅稱自己等到金賽綸成年才跟她交往。(歐新社資料照片)

韓流頂級巨星金秀賢 去年驚爆出道以來最大形象危機，被惡意指控與已故未成年女星金賽綸 「交往並冷血逼債」，一時間「戀童、渣男」等致命標籤鋪天蓋地而來，男神頓時淪為「全民唾罵」對象。然而，這場比韓劇 還要狗血的懸疑大案，終於迎來了司法層面的驚天大反轉！南韓警方召開記者會，鐵證如山地證實：當初那些所謂的毀滅性對話截圖與關鍵變態音訊，全都是利用AI技術高科技「合成偽造」。

回顧這場震驚全亞洲的娛樂圈風暴，「橫豎研究所」金世義聯合女方遺屬，在2025年3月甩出多張聊天記錄與語音，指控金秀賢在女方15歲時就將其「魔爪控制」長達6年。當時輿論瞬間引爆，金秀賢不僅正在拍攝的新劇「山寨人生」被迫腰斬停拍，高達14個天價廣告代言更是一夜情斷，直接經濟損失飆破140億(約927萬美元)至168億韓元(約1112萬美元)，演藝生涯幾乎宣告終止。

沒想到，南韓警方耗時14個月的數位鑑識戳破了這場世紀謊言。警方指出，那11張聊天截圖，是嫌犯將金賽綸與未知路人的對話刻意進行了7處篡改，強行「移花接木」換上金秀賢的頭像；而最震撼的「初二發生關係」自述語音，經聲紋比對，更是利用AI深度學習技術合成的偽造音訊。警方認證，金秀賢在未成年時期與女方根本毫無瓜葛，完全是躺著也中槍。

雖然司法最終還了男神清白，但這場長達一年的網路集體霸凌，早已對金秀賢造成了無法抹滅的毀滅性打擊。身心俱疲的他，在過去一年中過著與世隔絕的生活。根據南韓影劇圈最新消息透露，金秀賢因長期承受極端的輿論壓力和創傷後壓力綜合症，目前正秘密接受精神科的專業心理治療，粉絲得知後紛紛心疼落淚，高喊「正義來得太遲了」。

目前，主導這起黑料的造謠頭子「橫豎研究所」金世義已被檢方正式申請拘捕令，最高將面臨7年有期徒刑，連遺屬的代理律師也因涉嫌串謀提供假資料被列為共犯立案。而金秀賢方也決定不再姑息，大動作祭出120億韓元(約795萬美元)的損害賠償訴訟，並成功凍結嫌疑人名下巨額資產。這場驚悚的「AI娛樂圈獵巫事件」雖然落幕，但歐巴何時能走出精神陰霾、重新回歸螢幕，依舊是全球粉絲最揪心的焦點。