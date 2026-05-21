大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

金秀賢堅稱自己等到金賽綸成年才跟她交往。(歐新社)

韓星金秀賢 去年3月遭爆和已故女星金賽綸 在女方未成年時交往，掀起巨大輿論風暴，金秀賢更因此掉代言、暫時消失演藝圈。如今警方認定當初爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義，疑似明知「金秀賢與未成年時期的金賽綸交往」並非事實，卻仍刻意散布假消息，涉嫌誹謗。

去年3月，金賽綸家屬透過「橫豎研究所」爆料，指控金秀賢早在2015年、女方仍未成年時就開始交往，戀情長達6年，引發外界震撼。不過金秀賢方面始終否認「未成年交往」說法，強調兩人是在金賽綸成年後才短暫交往約一年。

如今警方進一步調查後，除了金世義之外，連金賽綸家屬委任律師也遭列為調查對象。警方認為，對方不僅提供相關資料，還協助擴散、再製內容，疑似屬於有計畫性的操作。

更驚人的是，警方還懷疑金世義公開的部分「對話證據」經過AI技術加工。警方指出，相關內容其實無法確認真正對話對象，但卻被刻意包裝成金秀賢與金賽綸的真實聊天紀錄。

目前首爾中央地檢署已依違反「性暴力犯罪處罰法」等罪嫌，正式向法院申請拘捕金世義，拘捕必要性審查預計將於26日舉行。