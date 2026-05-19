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荒誕到笑不停 電影Hope坎城首映獲掌聲6分鐘

特約記者唐在揚、記者陳穎／綜合報導
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麥可法斯賓達(左起)、艾莉西亞薇坎德、趙寅成、黃晸珉在「Hope」首映會相見歡。...
麥可法斯賓達(左起)、艾莉西亞薇坎德、趙寅成、黃晸珉在「Hope」首映會相見歡。(路透)

南韓「哭聲」導演羅泓軫執導的科幻災難鉅作「Hope」，入圍本屆坎城影展主競賽單元，該片18日在影展舉辦世界首映，映後獲得長達6分鐘掌聲，也成為本屆影展話題性最高的作品之一。

「Hope」以南韓偏遠村莊為背景，描述一場突如其來的外星生物入侵事件，電影前40分鐘毫不停歇地上演大規模暴力場面，黃晸珉、趙寅成在片中分別飾演警察與村民，兩人滿口髒話，面對神祕怪物帶來的恐怖災難。

由於首映時間已是晚間10點，長達兩個多小時的片長原本令人擔心觀眾疲態，但全片幾乎毫無冷場，片中更出現一幕被外媒形容為「坎城史上最瘋狂場景之一」橋段。一名老人向警方描述自己在森林如廁時意外撞見外星人的經過，甚至鉅細靡遺交代如何努力不發出「任何聲音」，避免腹瀉失控。

這段荒誕情節不但沒有讓觀眾傻眼，反而讓全場身穿晚禮服與高級訂製服的影迷笑到停不下來，戲院內笑聲與掌聲不斷。

台灣在影展也大放異彩，「魯冰花」入選本屆「坎城經典」單元，映後全場觀眾起立鼓掌、頻頻拭淚，更有年輕影迷直言：「已經很久沒有在戲院哭成這樣了。」

本屆影展將於23日閉幕，大會原定頒發終身成就獎給84歲傳奇女星芭芭拉史翠珊，但她因膝蓋受傷仍在休養，確定無法親自出席。

芭芭拉史翠珊因膝蓋受傷無法出席坎城影展。（美聯社）
芭芭拉史翠珊因膝蓋受傷無法出席坎城影展。（美聯社）

坎城影展 南韓

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