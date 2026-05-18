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韓劇「大君夫人」涉矮化國格 邊佑錫跟進IU道歉：是我思考不周

記者李姿瑩／即時報導
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IU和邊佑錫同步道歉。（圖／Disney+提供）
IU和邊佑錫同步道歉。（圖／Disney+提供）

IU和邊佑錫主演的韓劇「21世紀大君夫人」日前播出完結篇，然而卻遭觀眾質疑劇情涉嫌矮化國格、扭曲歷史，要求演員們集體道歉。雖然「大君夫人」在串流平台和實體電視台都創下佳績，但團隊都笑不出來，先是劇組發生道歉，今天IU和邊佑錫也同步發聲道歉。

邊佑錫以親筆信表示：「在周末期間，我一直十分擔心並顧慮自己的話是否會造成其他的傷害。在此，我懷著沈重的心情，向因這部作品而感到不便與擔憂的朋友們致以深深的歉意。」

邊佑錫說：「在作品拍攝和演出的過程中，對於作品中所蘊含的歷史背景與意義，以及這些內容會如何被觀眾朋友們所接受，我的思考確實有所欠缺。通過觀眾朋友們的意見，我進行了深刻的反省與自查。這也讓我再次銘記，作為一名演員，不僅要專注演技，更需要帶著責任感去審視和思考作品所傳達的信息與背景。在此向大家致以最誠摯的歉意。」

邊佑錫承諾：「今後，我將成為一名以更加慎重、有深度的心態對待作品的演員。真的很抱歉。」

IU也說：「我仔細閱讀了這幾天觀眾們留下的每一句話，作為作品的主演，沒能展現有責任感的樣子，讓各位如此失望，我深感抱歉，心情非常沈重。」

IU提到，對於大家指出的電視劇中各種歷史考證問題，「沒有經過深思熟慮就演出，對此我毫無猶豫地反省和道歉」。IU說明，這部作品以傳統歷史為基礎，展現想像力和大韓民國的傳統之美，是非常重要的作品。「因此作為演員，應該更加慎重地閱讀和學習劇本，但沒能做到這一點，我深感慚愧，事先沒有正視此問題，對不起」。

粉絲看完心疼不已，紛紛留言為演員抱屈，不懂已經展現專業演技，為何還要背鍋道歉。而且「大君夫人」原本就是架空歷史故事，觀眾過於認真，導致全劇在遺憾中謝幕。

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