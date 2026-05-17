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3座金獎導演奉俊昊 打造首部動畫片 看齊宮崎駿、喬治米勒

娛樂新聞組／綜合報導
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南韓名導奉俊昊正在著手打造他的首部動畫電影。（圖／華納兄弟提供）
南韓名導奉俊昊正在著手打造他的首部動畫電影。（圖／華納兄弟提供）

憑藉電影「寄生上流」一舉拿下奧斯卡金像獎3項大獎和坎城影展金棕櫚獎的南韓名導奉俊昊，正在著手打造他的首部動畫電影。

中央社引述法新社報導，這部名為「阿利」（ALLY，暫譯）的動畫片講述生活在太平洋深海一隻機智的小豬魷魚，製片人表示，故事呈現「人類與深海生物相遇，如何改變彼此世界」的主題。

奉俊昊在坎城影展（Cannes Film Festival）向記者表示，他希望嘗試向日本動畫大師宮崎駿和以「寶貝豬」（Babe）系列聞名的導演喬治米勒（George Miller）看齊。

他在坎城影展接受權威電影雜誌「綜藝」（Variety）訪問時說：「我一直希望能創造一場能夠超越喬治米勒或宮崎駿神級動作場面的精彩動作戲，我認為這部片正好是我實現這個野心的機會。」

以科幻大片「末日列車」（Snowpiercer）等作品累積大量忠實粉絲的奉俊昊，2017年就曾推出由保羅迪諾（Paul Dano）和蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）主演的怪獸電影「玉子」（Okja）。

他坦言，影迷「可能會對這是部動畫片感到驚訝」。

奉俊昊表示，但是等到明年真的看到這部作品時，「他們就會覺得很熟悉，也許還會很開心看到我的一貫風格」。

現年56歲的奉俊昊已經為這部新作斷斷續續籌劃近7年，上個月釋出這部家庭大片首批劇照。「阿利」預計於明年上半年完成，同年稍晚上映。

坎城影展 南韓 日本

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