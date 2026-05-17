才說退圈又惹禍 韓星張東周吃霸王餐驚動警察

張東周急轉讓經營多年的店面。（取材自Instagram）

曾演出「成為你的夜晚」、「學校2017」、「槍口彼端」等知名韓劇 的31歲韓星張東周，無預警在社群平台發表引退宣言，透露將放下演員身分，隨後其經紀公司火速將官網上的藝人簡介刪除。然而，引退風波尚未平息，次日他又拋出震撼彈，宣布要將自2020年起經營的複合式藝文咖啡廳轉讓，更被韓媒「OSEN」報導他在宣告引退前夜，涉嫌在首爾江南一帶的酒店吃霸王餐，甚至驚動警方到場。

「噓！星聞」綜合韓媒報導，張東周在14日深夜獨自前往西草區某間高檔酒店消費，點了約300萬韓元（約2003美元）的酒，期間他聲稱友人隨後會來買單，並以預付名義向店家拿走1000萬韓元（約6676美元）現金。不料直到翌日凌晨3點仍不見人影，店家驚覺受騙隨即報警。據悉，張東周當時承諾會在當天下午6點前匯款共1300萬韓元，才得以脫身返家，而就在承諾期限前，他便在Instagram發表了引退宣言。

事實上，這已非張東周首次出現脫序行為。去年11月他曾因在IG留下「對不起」黑畫面便失聯，急得前東家滿世界尋人；今年1月更自爆手機遭駭客入侵恐嚇，導致家人賣房還債，自己也背負高達數十億韓元的龐大債務。

對此，張東周接受韓媒「STARNEWS」訪問時語氣謹慎，僅表示目前與家人待在一起，且正與公司溝通中。原本今年2月才簽新東家準備重新出發的他，無預警宣布退圈已讓人驚訝，還接連頂讓店面與酒店消費糾紛。