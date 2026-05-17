全智賢新片「屍速禁區」驚艷坎城 首映掌聲如雷

全智賢亮麗登場。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2026-05-17，數位典藏序號：20260516070606082】

全智賢 主演的新作「屍速禁區」日前於坎城影展 世界首映，全智賢一襲全白禮服登上紅毯，美出新高度。而因電影為「午夜放映」單元，結束後已超過當地時間凌晨3點，但電影劇情緊湊，是標準的商業大片，評審團主席朴贊郁也親臨首映，現場也響起如雷掌聲。

另外一部亞洲電影日本 導演濱口龍介的主競賽入選片「Soudain」在15日放映，維持濱口龍介一貫靜謐獨特的鏡頭語言，故事描述日本劇場導演與法國養老院院長因病痛與死亡議題而建立聯繫的經過。全片長達3小時，但電影直視法國老人失智與安養的社會困境，加上年輕人不願投入社工行業，也讓老人問題成為法國當今嚴重的社會難題。因此「Soudain」點出的困境勾起現場法國觀眾共鳴，放映結束的掌聲不絕於耳。

此外，法國坎城影展日前盛大開幕，西班牙史無前例共有3部電影挺進主競賽單元，包括名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）新作「苦澀的聖誕節」（Amarga Navidad，暫譯知名青年導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）的「所愛之人」（El ser querido，暫譯）以及新銳雙人導演檔哈維斯（Los Javis）的「黑球」（La bola negra，暫譯），將與其他19部國際電影一同角逐最高榮譽金棕櫚獎。

「苦澀的聖誕節」是重量級大導阿莫多瓦從影生涯第7度入圍主競賽的力作，現年76歲的他，今年憑藉這部融入自傳體小說元素、探討創作與現實及生活關係的新作，強勢角逐金棕櫚獎。

全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

全智賢（中）牽著具教煥在紅毯上有說有笑。（美聯社）