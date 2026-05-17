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台北開唱出意外 中島美嘉狂咳 3度鞠躬道歉重唱

記者李姿瑩／綜合報導
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中島美嘉在台上比出暫停手勢，並不停向觀眾道歉。（記者王聰賢／攝影）
中島美嘉在台上比出暫停手勢，並不停向觀眾道歉。（記者王聰賢／攝影）

日本歌姬中島美嘉一連2天在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，她盛裝出席，並且提前赴台充分彩排，沒想到第一場才唱到第2首歌，中島美嘉突然咳嗽不止，讓她直接在台上喊卡並3度鞠躬道歉。

中島美嘉在演唱「火鳥」時，突然止不住地咳嗽，即便她努力想壓抑，但仍緩不過來，沒辦法繼續演唱。中島美嘉當機立斷，在台上比出暫停手勢，並不停道歉。此時音樂聲全停，燈光也隨之全暗，待中島美嘉重新整理狀態後，隨即亮燈重新演唱「火鳥」。

中島美嘉曲畢向觀眾打招呼，充滿歉意地表示：「剛剛真的是很抱歉，我自己才是最錯愕的人，沒想到會發生這種事，希望大家可以喜歡這種小意外。」她準備了中文「好開心又見到大家」，感謝粉絲來看她的演唱會，希望能藉由音樂跨越語言的隔閡，真心地演唱每一首歌給所有人聽。

據悉中島美嘉因為非常重視台北演唱會，提前赴台做準備，連2天在北流以完整造型彩排完所有曲目，可能因此造成聲帶負擔，才會發生咳嗽意外。

幸好她沒讓意外影響演出水準，換裝高歌「GLAMOROUS SKY」、「曾經我也想過一了百了」等名曲，唱到忘情處她直接坐在舞台上、脫去鞋襪，展現一如既往的真性情。

最後中島美嘉以歌迷耳熟能詳的「櫻花紛飛時」、「雪花」、「我愛你」、「FIND THE WAY」做為演唱會尾聲的最高潮。

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