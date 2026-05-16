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觀影說劇╱「104歲哲代奶奶」無子喪夫獨居20年 仍幽默過活

記者廖福生／綜合報導
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「104歲哲代奶奶：一個人生活」記錄居住在廣島尾道山間小鎮的石井哲代奶奶，從10...
「104歲哲代奶奶：一個人生活」記錄居住在廣島尾道山間小鎮的石井哲代奶奶，從101歲到104歲的生活點滴。（圖／佳映娛樂提供）

由山本和宏執導、耗時三年拍攝的紀錄片「104歲哲代奶奶：一個人生活」，給出了截然不同的答案。本片記錄居住在廣島尾道山間小鎮的石井哲代奶奶，從101歲到104歲的生活點滴，不僅在日本感動無數觀眾，更意外吸引許多Z世代年輕人共鳴。現實中的她今年4月29日迎來106歲生日，目前已入住照護機構。

人稱「超級奶奶」的石井哲代出生於1920年，83歲喪夫、膝下無子的她，在晚輩與鄰里的照料下，展開長達20多年的獨居生活。導演山本和宏透露，自己是在2022年因電視台企劃採訪，遇見當時101歲的哲代奶奶。當時他對「人生百歲時代」感到不安，甚至看到「只有約兩成日本人想活到100歲」的調查結果時深有同感，卻在遇見奶奶後徹底改觀：「如果老了能像她那樣，那麼活到100歲也不錯。」

石井哲代看似逗趣的生活智慧，成為當代社畜與Z世代的精神救贖。（圖／佳映娛樂提供）
石井哲代看似逗趣的生活智慧，成為當代社畜與Z世代的精神救贖。（圖／佳映娛樂提供）

「104歲哲代奶奶：一個人生活」耗時3年拍攝，紀錄下哲代奶奶平凡卻閃耀的日常。她的一天，從清晨親手煮的味噌湯開始，無論是農活、整理雜草還是招待訪客，她總是笑臉迎人。儘管多次因腿疾住院或短暫入住照護機構，但只要身體一恢復，她便堅持回老家生活。

令人印象深刻的是，奶奶家門前有一段陡坡，年過百歲的她總會轉過身，一邊喊著「呦咻、呦咻」，一邊倒退著慢慢走下山坡。看似逗趣的生活智慧，不僅成為當代社畜與Z世代的精神救贖，也讓她意外成為跨世代的療癒偶像。

除了長壽日常，片中也拍下令人鼻酸的生命時刻。最催淚一幕，莫過於哲奶奶奶為了探望病榻上的妹妹桃代，強忍4小時車程的顛簸，只為與95歲的妹妹見上一面。每當提起妹妹，平時開朗的哲代奶奶也不禁泛淚。

受限於疫情，姊妹倆僅有10分鐘的會面時間，且只能隔著透明隔板相望。哲代奶奶聲聲呼喚著「小桃」，無法言語的妹妹也流下眼淚。山本導演坦言，當下所有人都明白：「這很可能是她們此生最後一次相見。」這趟探病之旅，不僅是本片從電視特輯延伸為電影的關鍵轉折，更讓無數觀眾在戲院裡泣不成聲。

值得一提的是，本片有不少鏡頭是使用iPhone拍攝。山本導演解釋，「哲代奶奶常脫口說出很有趣的話，只有手機才能即時捕捉那些稍縱即逝的瞬間。」曾採訪過無數名人的山本表示，哲代奶奶身上有著「達人級」的氣場，「雖然奶奶不是藝術家，但我認為她是『人生的達人』。即便她只是在拔草，我都想拍下來。」電影雖然在奶奶104歲時完成，現實中的她已106歲，目前雖入住照護機構，仍天天開朗地與人說笑。

為慶祝電影在台上映，哲代奶奶不僅特地錄製影片問候台灣觀眾，導演山本和宏與監製岡本幸也將親自訪台，並出席5月17日在台北長春國賓影城舉辦的「影人限定場」，與影迷分享與奶奶相處三年的感人點滴。座位有限，務必把握機會。電影「104歲哲代奶奶：一個人生活」將於5月22日在台上映。

人稱「超級奶奶」的石井哲代出生於1920年。（圖／佳映娛樂提供）
人稱「超級奶奶」的石井哲代出生於1920年。（圖／佳映娛樂提供）

石井哲代83歲喪夫、膝下無子。（圖／佳映娛樂提供）
石井哲代83歲喪夫、膝下無子。（圖／佳映娛樂提供）

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