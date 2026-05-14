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這韓星「北村同框」布萊德彼特 2天後承認AI照挨轟

娛樂新聞組／綜合報導
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鄭允民（右）日前分享與布萊德彼特合照，事後承認是AI生成。 (取材自Instag...
鄭允民（右）日前分享與布萊德彼特合照，事後承認是AI生成。 (取材自Instagram)

南韓演員鄭允民近日因一張與好萊塢巨星布萊德彼特(Brad Pitt)的「同框自拍」掀起巨大爭議。原本他在社群平台開心分享，聲稱自己在首爾北村街頭巧遇布萊德彼特，沒想到事後卻證實照片其實是AI生成影像，不僅讓大批網友誤信布萊德彼特低調訪韓，也引爆外界對AI假照片氾濫的討論。

噓！星聞報導，鄭允民在2天後發文坦承是AI生成，強調出發點是「善意提醒」。但網友不買帳，鄭允民二度發聲稱，媒體風向比AI更可怕。

鄭允民日前在Instagram曬出一張自拍照，只見他與布萊德彼特站在北村韓屋村街頭對鏡頭微笑，他還寫下：「在北村巷弄遇到『麵包哥（布萊德彼特）』，太誇張了。」由於照片細節相當逼真，迅速在網路上瘋傳，甚至傳出「布萊德彼特秘密訪韓」的消息。

不過，也有不少網友察覺異狀，質疑布萊德彼特若真的訪韓，不可能完全沒有媒體消息，加上照片中的人物表情與細節略顯不自然，因此懷疑是AI合成圖。

隨著爭議持續延燒，鄭允民終於發文坦承：「先說結論，這其實是AI生成的圖片。」他表示，自己是因為看到AI已經能將真實人物與背景製作得如此精細，才想藉此提醒大家提高警覺，因此才「輕鬆地分享」這張照片。

他也感嘆：「連新聞都因此報導，可見技術真的進步到令人驚訝的程度。」並呼籲大家不要輕易被假照片欺騙。

然而，這番解釋並未完全平息怒火。部分網友認為，鄭允民在最初發文時並未主動標注AI生成，導致大量民眾誤信消息，甚至有媒體跟進報導，因此挨轟：「真正該有警覺心的人是自己」、「不是警示，而是誤導」。

此外，也有人質疑，使用AI生成布萊德彼特肖像，恐怕涉及肖像權與假訊息爭議。

風波持續擴大後，鄭允民又再次發聲，向認識自己的人致歉，但同時也對部分媒體表達不滿。他認為，自己原本只是想提醒親友AI技術的危險性，卻在未經同意下被媒體轉載並擴大渲染，讓整起事件逐漸失控。

現年出道超過20年的鄭允民，2001年透過電影「殺手公司」踏入演藝圈，之後陸續出演「暴風前夜」、「同窗生」、「算命師」等多部作品。

鄭允民在澄清文中，更刻意放上另一張與布萊德彼特的AI合成照。(取材自Instag...
鄭允民在澄清文中，更刻意放上另一張與布萊德彼特的AI合成照。(取材自Instagram)

好萊塢 南韓 布萊德彼特

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