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戲說從頭／差30公分親不到邊佑錫 IU唯美吻戲幕後其實超爆笑

記者李姿瑩╱綜合報導
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IU(左)和邊佑錫(中)身高差距近30公分，兩人吻戲既唯美又爆笑。(圖／Disn...
IU(左)和邊佑錫(中)身高差距近30公分，兩人吻戲既唯美又爆笑。(圖／Disney+提供)

韓星IU與邊佑錫主演的浪漫韓劇「21世紀大君夫人」，進入完結前夕最高潮，作品開播以來收視率節節攀升，不僅穩坐全球Disney+非英語劇集冠軍，更在南韓、美國、台灣、日本、香港、巴西等全球44個市場闖入Top 10榜單。最新播出的集數中，南韓收視率飆升至13.3%，片尾驚心動魄的「火海受困戲」更讓每分鐘最高收視衝破15.4%。

最新劇情中，成熙周（IU飾）與理安大君（邊佑錫飾）的契約婚姻慘遭揭發，受到輿論、皇室、公司三方夾擊撻伐。熙周為了保全理安大君的名聲，不惜向集團總裁父親下跪求助，而為了獨自扛下所有責任，成熙周更一邊擁抱大君，一邊含淚說出「我們離婚吧」，細膩的情感渲染力被韓網盛讚為教科書級的演技。

近日公布的幕後花絮中，兩人分享了這段超虐心的分手戲，邊佑錫坦言當時成熙周衝過去擁抱理安大君時，大君還以為這是甜蜜的禮物，沒想到就這樣被提了離婚：「她溫柔地擁抱了我，卻在我最艱難的時候把我甩掉。」

IU則心疼表示，雖然成熙周是怕拖累對方，「但這樣說真的太殘忍了」，而後兩人也期待這幕分手戲能被觀眾列入韓劇的唯美離別場景之一。

這段吻戲幕後其實有逗趣故事。由於IU和邊佑錫有近30公分的超萌身高差，獻吻時IU怎樣墊腳都無法親到邊佑錫，於是趕緊搬來小凳子輔助；而導演表示希望兩人能邊吻邊脫去外衣，豈料大君的外袍繫帶太難解開頻頻NG，讓兩人投降表示「先把繩子解開再拍」。

南韓 韓劇 Disney

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