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百想藝術大賞／李星民奪男配 申世景擒女配

記者廖福生／綜合報導
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李星民以「徵人啟弒」奪男配角獎。（視頻截圖）
李星民以「徵人啟弒」奪男配角獎。（視頻截圖）

2026第62屆百想藝術大賞頒獎典禮8日登場，電影部門女配角由「人工情報」申世景暴冷奪獎；男配角則由「徵人啟弒」李星民擒獎。

申世景上台驚訝的表示：「我完全沒想到自己會得獎才來到這裡，所以現在腦中一片空白。」她感謝了所有參與電影製作的每個人，以及家人、朋友、公司同仁。最後她也感性的表示：「雖然我是個步調比較慢的演員，但還是很感謝一直支持我的粉絲們。我想告訴大家，我一直都有好好地成長、好好地生活著。」

李星民奪下男配角獎，在台上直說：「當廉惠蘭入圍時，我真的非常緊張，看到惠蘭沒得獎，還忍不住抱怨了幾句。沒想到接下來就是我，真的非常感謝。」他表示，遇見了朴贊郁導演讓他有了全新的體驗，更現場推薦在場演員：「我真心推薦大家一定要和朴贊郁導演合作。」

此外，在電影部門新人演技賞方面，男子新人演技賞由「王命之徒」朴志訓奪下，女子新人演技賞部分則是徐粹彬以「世界的主人」奪獎。

朴志訓在台上感動的表示：「非常感謝一路相信我的張恆準導演！其實在拍攝電影前，我其實有點胖胖的，但他還是願意相信『非你不可』，真的很感謝。在人生當中，能夠分享這樣的能量，真的是非常榮幸的事。」

徐粹彬以「世界的主人」奪獎，該片為導演尹佳恩導演新片，她前作「女孩青春紀事」曾奪下青龍獎最佳電影獎。

申世景憑「人工情報」爆冷奪下女配角獎。（視頻截圖）
申世景憑「人工情報」爆冷奪下女配角獎。（視頻截圖）

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