百想藝術大賞／禮服滑落快走光 女星暴瘦撐不住「紅毯狂喬胸」

洪真慶身形暴瘦，狂拉禮服。(摘自nate)

南韓 年度影視盛事「第62屆百想藝術大賞」今（8）日晚間在首爾COEX登場，眾星齊聚紅毯。其中入圍電視部門「女子綜藝獎」的洪真慶，卻因一身粉紅色平口禮服意外成為焦點。

除了綜藝表現亮眼，她過去也曾參演「來自星星的你」、「藍色海洋的傳說」等熱門韓劇，以自然又充滿喜感的演出令人印象深刻。她近年因主持Netflix戀愛實境節目「單身即地獄」系列，在海外人氣持續攀升，在節目中犀利又清醒的戀愛分析經常成為話題，也被許多觀眾封為「人間清醒代表」。此次洪真慶再度入圍百想藝術大賞電視部門「女子綜藝獎」，與張度練、李秀智等人共同角逐獎項，再次展現她在韓國綜藝圈的高人氣與代表地位。

身材一向纖細的洪真慶，今晚以俐落短髮搭配墨鏡現身，造型充滿個人風格。不過疑似因為身形過瘦，禮服上圍一度快要滑落，她在走紅毯時頻頻用手調整胸口位置，不時低頭拉禮服，驚險畫面全被現場鏡頭捕捉，也立刻在網路上掀起熱議。

不少網友看到畫面後紛紛留言，「瘦到快撐不起衣服了」、「感覺禮服下一秒就要掉下來」、「真的太瘦了」。但洪真慶面對突發狀況仍展現專業態度，一邊整理服裝、一邊完成拍照流程，臨場反應依舊展現綜藝人特有的從容與幽默感。