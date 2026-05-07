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Jisoo借昂貴衣 比利時設計師控半年未還 聯絡始終冷處理

娛樂新聞組／綜合報導
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比利時設計師班傑明（右圖）指控Jisoo借昂貴衣服未還，但他表示並非針對Jiso...
比利時設計師班傑明（右圖）指控Jisoo借昂貴衣服未還，但他表示並非針對Jisoo（左圖）本人。（取材自Instagram）

南韓女團BLACKPINK Jisoo（金智秀）捲「借昂貴服飾未歸還」風波。比利時安特衛普的新銳設計師、同時也是品牌「Judassime」創辦人的班傑明（Benjamin Voortmans），日前在社群平台發文控訴，Jisoo的工作團隊在借用服裝後長達半年未歸還，且面對聯絡始終採取「冷處理」態度，引起網友熱議。

噓！星聞報導，班傑明透露，大約在六個月前，他為了Jisoo的個人專輯畫報拍攝，將多件精心設計的服裝寄往南韓。沒想到拍攝行程一再延期，當他詢問衣服動向時，對方團隊卻始終給不出確切說法。班傑明氣憤表示：「我可以接受行程延誤，但至少要告訴我衣服什麼時候歸還。」他強調，被滯留的三件服裝是他近期系列中最核心的作品，造價非常昂貴，即便他已發出正式合約與律師函，對方仍不予理會。

「希望有人能清醒一點，把我的東西還回來。」班傑明一度情緒激動地在IG限動標記Jisoo，並直言感覺衣服被「偷走」了。由於品牌規模較小，每一件設計都傾注了大量心力，長達半年的無視讓他感到既崩潰又沮喪。

隨著輿論發酵，班傑明於6日再上傳影片更新近況，表示已收到對方回覆，雙方正在積極解決問題，並預計派人專程前往南韓取回服裝。對於此舉引發部分粉絲不滿，班傑明也嚴正澄清：「我從來沒有攻擊過Jisoo，我非常欣賞她的才華與價值。真正的問題在於她工作團隊的處理方式。」

他強調，之所以點名Jisoo，是因為所有的溝通文件與合約都掛著她的名字，唯有如此才能讓相關負責人正視問題。班傑明最後呼籲，大型藝人團隊應該尊重年輕設計師的勞動成果，不應以「冷處理」的方式逃避責任，目前他只希望能順利拿回心血結晶，平息這場風波。

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