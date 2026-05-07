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全智賢暌違11年回歸電影 受困摩天大樓「躲避喪屍攻擊」

記者廖福生／即時報導
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全智賢在「屍速禁區」中飾演生物工程師「權世貞」一角。(圖／車庫娛樂提供)
全智賢在「屍速禁區」中飾演生物工程師「權世貞」一角。(圖／車庫娛樂提供)

「屍速列車」導演延尚昊最新力作「屍速禁區」（Colony）開啟喪屍電影的全新篇章，導演表示「屍速禁區」不僅保有「屍速列車」系列的特色，這次在「屍速禁區」中，他還將喪屍設定為能思考並進化的全新物種。

延尚昊導演表示：「這次的喪屍和過去的很不一樣，剛被感染的喪屍一開始是用四肢爬行，看起來原始又愚蠢。但隨著感染者的數量變多，進化的速度和方式超乎一般的人類。」「屍速禁區」中的喪屍超越以往「活著的屍體」的概念，他們能夠感知共享、擁有群體智慧並不斷進化，將以「全新物種」的姿態襲擊人類世界。

而對於本次的喪屍，延尚昊導演表示他想透過同個物種所聚集而成『群體』，重新檢視人類社會，導演說：「透過網路和社群，人與人之間的交流愈來愈快速，許多意見也漸漸聚集成一個『群體』，對社會造成了影響。

「屍速禁區」是全智賢自「暗殺」後暌違11年的電影回歸作品，她在「屍速禁區」中飾演生物工程師「權世貞」一角，意外被封鎖在摩天大樓中，將帶領倖存者一同躲避喪屍的攻擊。全智賢透露她是延尚昊導演的狂粉，也不想放棄和優秀演員們合作的機會，就毫不猶豫地決定參演「屍速禁區」。

延尚昊導演回想起第一次見到全智賢的情況，他表示：「第一次和全智賢演員開會時，當她進到咖啡店的瞬間，我心想這完全就像是一部電影！彷彿有部電影，正透過全智賢演員的雙眼上映中，真的是一位電影演員坐在我面前，她讓周遭氛圍就像部電影一樣！」

對於首次和延尚昊導演合作的感想，全智賢表示：「我很喜歡延尚昊導演的作品中，那獨特的不快感和黑暗感，在看過導演所有的作品後，我心想一定要和導演合作一次。我很好奇導演的個性，在電影開拍前雖然很緊張，但他的個性很活潑，讓拍攝現場的氣氛很愉快！」全智賢還透露在延尚昊導演令人信任的執導下，讓她演戲時能盡情地發揮。

電影「屍速禁區」故事敘述首爾因為不明原因而造成大規模的集體感染事件，倖存者面對以無法預測的形式進化的感染者，將想盡辦法活下去！

全智賢

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