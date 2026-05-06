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觀影說劇╱崔宇植鬆口「一定會結婚」坦言只是時機未到

記者廖福生／綜合報導
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崔宇植坦言不曾在父母面前曝露自己的負面情緒。（圖／車庫娛樂提供）
崔宇植坦言不曾在父母面前曝露自己的負面情緒。（圖／車庫娛樂提供）

由韓星崔宇植、張慧珍合演的電影「你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次」，身為「童顏演員」代表的崔宇植再次穿上了高中制服，他表示：「這應該是我最後一次穿學生制服演戲吧！雖然我也想一直穿制服演戲，但在和真的高中生演員們對戲時，看起來真的很好笑。我也是束手無策啊，活在如此疲憊的世上，原本那種純粹又明亮的感覺也漸漸消失了。」

崔宇植此次和張慧珍再度扮演母子，崔宇植透露：「其實我媽跟張慧珍前輩的聲音很相似，在對戲時，這對我來說很有幫助。」而對於再次和張慧珍合作的感想，崔宇植表示：「在『寄生上流』中，我和前輩並沒有太多單獨的對手戲，所以我心想這次終於能好好展現我們之間的演技默契了。」

崔宇植透露私下是個像女兒般的兒子，他說自己很常毫不害羞地對父母表達愛意，但他也坦言不曾在父母面前曝露自己的負面情緒，他表示：「當我感到憂鬱或悲傷時，我不曾先尋求父母的幫助。然而在拍攝本作的過程中，感受到能和父母的相處時間真的不多了。我跟我哥差了7歲，我父母比我朋友的父母年紀大很多，我小時候曾心想如果媽媽和爸爸過世的話怎麼辦……像這樣邊想邊哭就睡著了。」

崔宇植在「你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次」中和飾演母親的張慧珍聚少離多，而對於現實生活中的情況，崔宇植表示：「人生在世難免有錯過和父母相處的時候，像是被工作追著跑時，或是更費心於女友的時候，那些情況都被呈現在這部電影中了，觀眾在觀賞本作時，應該也會有被提醒的感覺。」

另外，崔宇植在「你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次」中，和孔升延飾演一對論及婚嫁的情侶，而他也分享了對於結婚的想法，他表示：「仔細想了一想，我身邊的同齡友人幾乎都結婚生子了，每當我看著他們時，就會心想如果自己不是演員的話，應該也結婚了吧。但目前除了結婚之外，我還有許多還沒挑戰的事，所以還沒有想結婚的念頭。」

但崔宇植也強調自己並非不婚主義者，他表示：「我也是人，也會改變自己的想法。時機到了，就會採取符合自己想法的行動。但和我同世代的男演員們之中，已婚的人很少，我想這都是有原因的吧。藝人常常無法像一般人一樣行動，忙於工作時，時間一下子就沒了，錯過了許多事物，但我覺得自己總有一天一定會結婚吧。」

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