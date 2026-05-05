南韓音樂人驚傳離世享年42歲 上月才發新歌「再見」竟成最後告白

曾為知名節奏遊戲「JMAX」系列打造多首經典歌曲的南韓 作曲家李俊英（LeeZu）驚傳離世，享年42歲，消息曝光後震驚不少遊戲迷與音樂圈人士。

噩耗由同為作曲家的好友王正賢（XeoN）於4日透過社群平台證實。他發文悲痛表示：「我的朋友，也是大家深愛的『DJMAX』作曲家LeeZu，已經獨自踏上遙遠旅程。」字句間流露滿滿不捨。

王正賢請粉絲記得李俊英留下的作品，「希望大家能記住他創作的許多歌曲，也請一起送他最後一程，讓他不會孤單離開。」至於詳細死因目前尚未公開。

1984年出生的李俊英，身兼歌手與作曲家身份，長年深耕遊戲音樂領域，是不少節奏遊戲玩家心中的代表性音樂人。他曾參與「DJMAX」系列、「ELOA」、「Crystal Hearts」、「Magic Masters」等多款遊戲音樂製作，創作出許多深受玩家喜愛的作品。

他上月25日才透過個人YouTube頻道「방랑백수」發布親自製作的新歌「안녕」（再見），未料如今竟成為留給粉絲的最後作品，讓不少網友看完消息後紛紛留言哀悼，感嘆「原來這真的是最後的告別」。