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「惡作劇之吻」矢作穗香 突曬白紗照驚爆閃嫁

娛樂新聞組╱綜合報導
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日本女星矢作穗香宣布已成人妻。（取材自Instagram）
日本女星矢作穗香宣布已成人妻。（取材自Instagram）

曾以日劇「惡作劇之吻～Love in TOKYO」在全亞洲掀起旋風的日本29歲女星矢作穗香，在IG驚喜發文，正式對外宣布「我結婚了！」消息一出震驚娛樂圈，粉絲也紛紛湧入留言區獻上誠摯祝福，直呼：「童年女神找到幸福了。」

據「噓！星聞」報導，矢作穗香在IG上傳了一張氣質非凡的婚紗照，照片中她穿著典雅的平口純白禮服，搭配精緻妝容與優雅髮型，被不少網友盛讚：「簡直是現代版奧黛麗赫本！」她在文中感性寫道：「雖然是私事，但要在這裡向大家報告，我結婚了。由衷感謝一直以來支持我的每個人。未來的日子裡，我希望能珍惜每一天，平穩地度過，也希望大家能繼續溫暖地守護著我。」

根據「ORICON NEWS」、「スポーツ報知」等日媒綜合報導，矢作穗香出道初期以「未來穗香」為藝名在模特兒界活躍，2010年轉戰戲劇圈。她演藝生涯的最高峰，莫過於與古川雄輝合作演出「惡作劇之吻」，她將戲中呆萌、執著的「相原琴子」演得活靈活現，不僅在日本國內大受歡迎，更在台灣、中國等亞洲地區收穫極高人氣，奠定了她「新一代甜寵女王」的地位。

事實上，矢作穗香的演藝之路並非一帆風順。她曾一度為留學進修而短暫退出演藝圈，直到2016年才改回本名「矢作穗香」復出。重回銀幕後，她展現了更為成熟的演技，不僅出演過「貴族偵探」，也在大師大林宣彥的作品「花筐」中飾演患病少女，展現出不同以往的深厚底蘊。

如今宣布邁入人生新階段，粉絲們雖然感到驚訝，但更多的是感動與祝福，留言區湧入各國粉絲祝賀：「琴子一定要幸福喔」、「看到婚紗照美哭」、「演藝事業跟家庭都要加油」，在社群媒體上掀起超高討論度。

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