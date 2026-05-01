我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

IU被曝「完全戀愛腦」 全都聽李鐘碩的「配合到病倒送醫」

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IU放鬆大聊感情觀。（圖／Disney+提供）
IU放鬆大聊感情觀。（圖／Disney+提供）

韓星IU認愛李鐘碩認愛至今4年，近日她為宣傳新劇「21世紀大君夫人」和邊佑錫一起上好友劉寅娜YouTube節目，或許是因為熟悉的人在，IU放鬆大聊感情觀，沒想到被對方當場爆料，笑翻全場。

IU自曝，戀愛時不喜歡對方是「無念無想」的，「如果對方一直說『都可以』，我會很沒力，反而有人規畫好行程，我比較能配合。」坦言：「我其實很擅長配合別人，反而覺得計畫型的人有點可愛。」

沒想到話才剛說完，好友劉寅娜立刻吐槽：「不要鬧了！」爆料IU談戀愛的時候是超級配合型人格，「只要對方說要做什麼，她幾乎都會答應，而且已經到危險程度」，更直言：「她就算自己已經累到快沒電，也不會說，還是硬撐一路陪到底，最後直接病倒送醫院。」

她也忍不住勸IU：「拜託妳乾脆找個什麼都不想的戀人，至少想休息的時候可以休息，不要把自己搞到生病。」IU聽完後也忍不住笑著改口：「感覺你說的有道理。」

IU的戀愛腦性格立刻引發粉絲熱議，直呼「太貼心但也太讓人心疼」、「完全是戀愛腦代表」。而她自2022年底認愛演員李鍾碩後，至今穩定交往4年，感情狀態一直備受外界關注。

李鐘碩認愛至今4年。（本報系資料照片）
李鐘碩認愛至今4年。（本報系資料照片）

李鍾碩

上一則

「蜜語紀」結局不走霸總套路 被讚「成年人的頂級清醒」

下一則

「安太妃」田麗笑稱張凌赫真的帥 坦言「比他帥的人更多」

延伸閱讀

IU苦練華爾滋累癱 與邊佑錫「21世紀大軍夫人」秀默契

IU苦練華爾滋累癱 與邊佑錫「21世紀大軍夫人」秀默契
戲說從頭／邊佑錫浪漫求婚 遊艇上激吻IU全網暴動

戲說從頭／邊佑錫浪漫求婚 遊艇上激吻IU全網暴動
情不自禁向多名男同學告白 江蘇女大生就醫確診一種病

情不自禁向多名男同學告白 江蘇女大生就醫確診一種病
林逸欣名醫父逝 低調抗癌5年「去了另一個國度旅行」

林逸欣名醫父逝 低調抗癌5年「去了另一個國度旅行」

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金