昔日放棄簽約金內幕曝光 惠利暖心為員工爭取加薪、獎金

惠利霸氣寵員工舉動暖哭全網。（本報系資料照片）

南韓 女星李惠利近日在YouTube頻道分享與合作7年的工作團隊前往馬爾地夫度假的影片。這趟看似單純的慶功旅遊，意外扯出當年惠利在續約時，為了守護這群被稱為無依無靠的基層員工，不惜主動放棄個人高額簽約金，換取為團隊加薪的感人內幕，其直率、重情義的性格再次圈粉無數。

據「噓！星聞」報導，影片中，惠利與團隊不僅享受著海島奢華美景與郵輪 行程，更有員工驚喜透露，這竟是她人生第一次出國。當時惠利突然傳訊息要她「快去辦護照 」，隨後才知道老闆竟大方安排了馬爾地夫作為她人生的出國首航，讓工作人員感動不已。

在晚餐的談心時間，酒精催化下，團隊成員吐露了與惠利合作多年的深厚情誼，更揭開了一個埋藏多年的續約祕辛。

工作人員回憶，當年合約即將到期時，團隊內部其實陷入極大的集體焦慮。由於擔心惠利若轉換東家，這群長期依附藝人的基層人員可能面臨失業，大家甚至自嘲是「洛東江上的落難鴨子」（意指孤苦無依、隨時會被拋棄）。

然而，當惠利與公司洽談續約時，她最關心的不是自己的合約金有多少，而是這群夥伴的權益。員工哽咽表示：「惠利當時向公司提出，她可以不收簽約金，或是降低自己的分潤，但條件是公司必須保證這筆錢會轉化為工作人員的獎金，並且為大家加薪。」

聽到員工在鏡頭前重提往事，惠利顯得相當害羞，頻頻用手擋住臉，笑稱：「怎麼突然說這個啦！」對於她來說，這份決定並非偉大的犧牲，而是理所當然的選擇。她感性表示，這些夥伴不只是同事，更是像家人一般的存在，能一起成長、分享成功的果實，才是最重要的事情。