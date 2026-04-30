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IU苦練華爾滋累癱 與邊佑錫「21世紀大軍夫人」秀默契

娛樂新聞組／綜合報導
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韓國女星IU近日分享與男主角邊佑錫拍攝新劇「21世紀大君夫人」練習華爾滋過程，影...
韓國女星IU近日分享與男主角邊佑錫拍攝新劇「21世紀大君夫人」練習華爾滋過程，影片真實呈現拍攝前的努力與挑戰。(取材自YouTube)

韓國女星IU近日透過官方YouTube頻道公開新劇「21世紀大君夫人」拍攝幕後花絮，分享與男主角邊佑錫練習華爾滋的過程。影片中，她從一開始頻頻搞錯動作與方向，到逐漸進入狀態，真實呈現拍攝前的努力與挑戰。

在練習過程中，IU不時因為左右方向混亂而笑場，邊佑錫則貼心協助調整動作與頭部方向，兩人互動自然，現場氣氛輕鬆愉快。不過隨著練習時間拉長，IU也忍不住直呼「好累」，甚至一度蹲下休息，展現高強度排練的辛苦。

儘管過程不輕鬆，IU仍展現高度敬業精神，反覆練習每個細節，力求畫面完美。她甚至幽默表示：「這裡面我應該跳得最好」，展現可愛又自信的一面。對著鏡頭檢視成果時，她也自嘲「雖然看起來不怎麼樣，但有種可愛的感覺」，逗笑現場工作人員。

此外，IU也坦言該場華爾滋戲難度不低，多次直言「這場戲真的不簡單」，但仍持續調整動作，逐漸進步，最終連舞蹈老師都忍不住讚嘆。

除了室內練習，IU與邊佑錫也在戶外進行排練，即使在寒冷夜晚仍不斷對戲與練習舞步。過程中雖偶爾出現失誤，但兩人迅速調整，展現出良好的默契與專業態度。

IU透露，為了呈現畫面中的浪漫氛圍，連手指角度與視線方向都需精準設計，對細節的要求可見一斑。當正式拍攝時，她換上華麗禮服，在鏡頭前展現優雅舞姿，與練習時的辛苦形成強烈對比，也讓粉絲更加驚豔。

韓國女星IU近日分享與男主角邊佑錫拍攝新劇「21世紀大君夫人」練習華爾滋過程，影...
韓國女星IU近日分享與男主角邊佑錫拍攝新劇「21世紀大君夫人」練習華爾滋過程，影片真實呈現拍攝前的努力與挑戰。(取材自YouTube)

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