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宋慧喬微醺畫面流出 「貼臉撒嬌」掀網路熱議：不可思議

娛樂新聞組／綜合報導
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宋慧喬微醺畫面曝光，讓人感受到女神與平時不同的魅力。(取材自Instagram)
宋慧喬微醺畫面曝光，讓人感受到女神與平時不同的魅力。(取材自Instagram)

南韓女神宋慧喬日前出席時尚活動，時尚雜誌韓版「Cake Magazine」在社群平台上分享了幕後側拍影片，稱是「微醺宋慧喬撒嬌」，影片中女神放鬆且靈動的模樣，迅速在網路掀起熱議，讓人直呼是看見「21世紀公主」。

影片中，宋慧喬熱情地與人貼臉問候並親密擁抱，舉手投足間盡顯大方優雅。她當天穿搭選擇為裸色斜肩蕾絲透視禮服，單肩處點綴著大型蝴蝶結，搭配價值不斐的華麗鑽石項鍊，將其白皙肌膚與精緻鎖骨完美襯托，性感中又不失高級感。

而在活動輕鬆的氛圍下，宋慧喬似乎帶著微微酒意，整體狀態顯得非常隨性自然。她不僅在對話間露出甜美笑容，更對著鏡頭展現出難得一見的「生活化撒嬌」，甚至一度俏皮地用雙手摀住嘴巴大笑，靈動的眼神與俏皮神情，展現出與平時在媒體鏡頭下前冷靜知性的形象不同的一面，反轉魅力滿點。

韓版「Cake Magazine」小編也在貼文中感嘆：「微醺後的宋慧喬狀態簡直不可思議，這就是21世紀公主的態度！」

除了活動中的絕美身影受到關注，宋慧喬今年的回歸動態同樣是外界焦點。在「黑暗榮耀」獲得巨大成功後，她預計將透過Netflix原創影集「慢慢地、強烈地」再次回歸大眾視線，展現后實力與多樣面貌。

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宋慧喬 南韓

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