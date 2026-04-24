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觀影說劇╱「稻草人」改編韓連環殺人案 朴海秀、李熙俊追兇

記者梅衍儂╱綜合報導
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朴海秀（左）和李熙俊（右）合作相當愉快。（圖／friDay影音提供）
朴海秀（左）和李熙俊（右）合作相當愉快。（圖／friDay影音提供）

韓劇「稻草人」改編震驚南韓社會30年的「華城連環殺人案」 (李春在案)，第2集在韓收視暴漲2.5倍，朴海秀為戲偷師宋康昊，另一主演李熙俊則笑稱，兩人要當「韓版」班艾佛列克（Ben Affleck）和麥特戴蒙（Matt Damon）。

「稻草人」描述一位因太過正義被從首爾貶回故鄉的刑警，在發現連環殺人案後，不得不與高中時曾霸凌自己，如今已成為檢察官的昔日同窗聯手合作的故事。劇情橫跨1988年至2019年，透過兩名被惡緣與仇恨綁在一起的男人，逐步揭開真相與制度黑幕。

華城連環殺人案曾是南韓近代最惡名昭彰的未解懸案，兇手於1986年至1991年間共犯下10起性侵殺人案，受害者年齡廣達8至71歲卻長年未能偵破，也讓南韓社會陷入集體恐懼。此案曾啟發、改編出多部影視作品，其中最知名的莫過於2003年奉俊昊執導的電影「殺人回憶」、2016年的電視劇「Signal 信號」、2017年的電視劇「隧道」、2018年的電視劇「檢法男女」等，直到2019年警方透過DNA技術確認真兇為因他案服刑中的李春在之後，案件才迎來遲到33年的答案。

在日前舉辦的製作發表會上，朴海秀談到與電影「殺人回憶」的差別時坦言：「『殺人回憶』是在真兇未被抓到之前創作的，而『稻草人』則是在真相揭曉之後，所以角色本質並不重疊。『殺』片當然是經典，我也做了很多研究，不只是參考宋康昊前輩的角色，也會觀察其他角色，吸收對我有幫助的部分。對我來說與其說是壓力，不如說是學習，更多的是需要完成的功課。」

李熙俊則飾演冷靜理性、極具政治嗅覺的檢察官車時英，與朴海秀形成「彼此厭惡卻不得不合作」的核心關係。他笑說兩人大約20年前就在話劇舞台上認識，一直保持好交情，「現在透過電視劇和電影再次合作，他是我非常喜歡的弟弟，也是我尊敬的演員，一起工作的時間真的很幸福。」他還打趣表示，希望兩人未來能像班艾佛列克與麥特戴蒙一樣，一路合作到6、70歲。

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班艾佛列克 南韓 韓劇

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