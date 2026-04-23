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南韓影史神片「薄荷糖」復刻登台 李滄東導演3神作重映

娛樂新聞組／綜合報導
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「薄荷糖」片中文素利（右）飾演薛景求的初戀情人。(圖／甲上娛樂提供)
「薄荷糖」片中文素利（右）飾演薛景求的初戀情人。(圖／甲上娛樂提供)

南韓電影大師李滄東執導、影帝薛景求奠定地位的傳奇鉅作「薄荷糖：4K經典數位修復」將登台，這部「影史最痛」的倒敘經典獲英國「衛報」評選「20大韓國經典電影」及入選坎城影展「導演雙周」，更是影帝薛景求包攬青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等大獎的驚豔影壇代表作，展現跨越20年的神演技。

這部「影史最痛」的倒敘經典獲英國「衛報」評選「20大韓國經典電影」及入選坎城影展「導演雙週」，更是影帝薛景求包攬青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等大獎的驚豔影壇代表作，展現跨越20年的神演技；2026年透過4K修復版重看「薄荷糖」，除了在大銀幕感受前所未有震撼，更能體會其精準穿透黑暗、直視命運的藝術高度。

2026年堪稱台灣影迷的「李滄東電影年」，除了「薄荷糖：4K經典數位修復」外，大師的其他經典也接力登場，包括4月17日率先上映的「生命之詩：4K數位修復版」，以及5月8日緊隨其後的「綠洲：4K數位修復版」，三部神作接連上映，讓影迷得以在兩個月內補齊李滄東的大師拼圖。

李滄東經典之作「薄荷糖」5年前首次以4K數位修復版本上映，卻遭逢疫情三級警戒而延期數月推出，5年後再次重返大銀幕，這次絕不能再與大師擦身而過！為了回饋苦等多時的影迷，在正式上映前，片商特別與光點華山電影館合作推出「薄荷糖 4K版｜限量海報場」，將於4/25、4/26、4/27、4/29限定放映。

「薄荷糖：4K經典數位修復」故事描述1999 年千禧年前夕，中年男子金英浩（薛景求 飾）闖入了昔日同伴的河邊聚會，那裡曾是他與初戀情人尹順林（文素利 飾）擁有最美回憶的地方。然而，歷經滄桑的他已崩潰走投無路，在眾人驚恐的目光下，他站上鐵軌迎向火車，痛苦大喊：「我想回到過去！」隨著火車倒退，電影以七個章節倒敘展開：從他在商場的潰敗、當警察時的殘暴、到軍旅時期的創傷，透過4K精緻修復，我們將看清命運如何將一名純真少年，步步推向再也無法回頭的深淵。

薛景求靠「薄荷糖」包攬青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等大獎。(圖／甲上娛樂提供)
薛景求靠「薄荷糖」包攬青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等大獎。(圖／甲上娛樂提供)

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