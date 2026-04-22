觀影說劇╱60歲鈴木保奈美演反派 「側臉線條」反成焦點

鈴木保奈美的側臉線條比女主角松本若菜還緊實。（圖／Hami Video提供）

90年代日劇 女神鈴木保奈美今年邁入60歲，她曾是萬千男性心中的夢中情人。如今的她仍活躍於螢光幕前，良好的狀態全部是純天然，絲毫無懼自然的紋路爬上臉。

鈴木保奈美在最新日劇「對決」中飾演醫大高層，她在近期受訪時直言：「沒有一個答案，可以讓所有人都幸福。」一句話點破整部劇的殘酷核心，她在劇中不只是單純反派，而是被困在制度中的關鍵人物，隨著飾演記者的女主角松本若菜步步逼近真相，兩人之間的對決也從攻防戰升級成價值觀全面衝突。

鈴木保奈美大方分享正面特寫。（取材自Instagram）

在「對決」中，松本若菜飾演司法線記者，企圖揭發醫大在升學考試時對女性扣分的弊案，卻被同事嗆是想引發社會混亂的「大嬸」，但她沒有因此噤聲，反而直接怒吼反擊對方是「沒用老頭」，讓女性觀眾們看了大快人心。但她的女兒竟在此時面臨升學抉擇，甚至動念報考這所深陷爭議的醫大，讓整起弊案瞬間從社會新聞變成她的切身壓力，角色被迫同時面對母親身分與職業信念的雙重拉扯，松本若菜試圖以「同為女性」的立場說服鈴木保奈美鬆口，卻正面碰上對方幾乎滴水不漏的防守。

最新劇情又丟出兩個震撼彈，除了醫大校內出現女學生自殺未遂事件，讓醜聞進一步升高，鈴木保奈美飾演的醫大高層也將主動找上松本若菜，提出一個「驚人提案」，劇情將從揭弊戰走向更危險的交換與妥協。

鈴木保奈美飾演位身處權力核心的醫大高層人員，談到角色的不同層次，她直言，這不是一個單純的反派角色，而是一個持續自問自答、明知道沒有完美答案，卻還是必須做出選擇的人，她更一語點破「對決」最殘酷的核心：「讓所有人都滿意、讓所有人都幸福的答案，其實很難存在。」這句話也讓鈴木保奈美在劇中角色不只是體制守門人，更像是被困在制度裡、不得不與現實共生的女性縮影。