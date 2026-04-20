韓女團i-dle砍光北美10場巡演 票房現實太殘酷只能認栽

南韓人氣女團i-dle。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

南韓人氣女團「i-dle」近日傳出巡演重大變動，原訂於2026年8月展開的北中美巡演「i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」確定全面取消，涵蓋加拿大 與美國多座城市及墨西哥 共計10場演出，消息一出引發全球粉絲譁然。

對此，所屬公司Cube娛樂於20日證實，考量整體活動規畫、當地行程安排與多項外部條件後，決定對北美巡演進行全面調整與重新整備。官方強調，此舉是為了未來能以更完整的舞台內容與多元形式回饋當地粉絲，並非單一因素導致取消。

外媒分析指出，近年大型演唱會盛行的「白金票價」（Platinum ticket pricing）機制，加上轉售市場黃牛票價格高漲，已明顯壓縮一般歌迷的購票能力，可能成為影響巡演規畫的重要外在因素之一。

儘管粉絲罵聲不斷，北中美場次依舊無奈喊卡，i-dle其他海外行程仍按計畫進行，包括澳洲 、新加坡、日本與香港等站均未受影響。此外，她們也確定將於7月30日至8月2日登上美國芝加哥Lollapalooza音樂節，在Grant Park與國際樂迷見面，持續拓展全球影響力。

i-dle今年2月自首爾KSPODOME起跑全新世界巡演「Syncopation」，並陸續於亞洲多地開唱。另一方面，團體也預計於7月攜全新專輯回歸，後續動向備受期待。