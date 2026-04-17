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「孤獨的美食家」若要拍美版 松重豐屬意尼可拉斯凱吉

娛樂新聞組╱綜合報導
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尼可拉斯凱吉被點名是美版「孤獨的美食家」最佳男主角人選。（路透資料照片）
尼可拉斯凱吉被點名是美版「孤獨的美食家」最佳男主角人選。（路透資料照片）

日本影星松重豐以「孤獨的美食家」五郎一角為人所知，他在日本外國特派員協會舉行記者會，被媒體問到如果要拍攝好萊塢版本，希望由誰飾演五郎，他表示，從原作畫風來看，「尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）很接近」，若被拒絕的話「喬治克隆尼（George Clooney）也不錯。」

據中央社報導，「孤獨的美食家」改編自久住昌之原作、谷口治郎作畫的漫畫，於2012年首次被改編為電視劇，描繪松重豐飾演的井之頭五郎，在工作空檔四處走訪餐廳、隨心所欲享用美食，呈現出美食紀實風格。該劇不僅在日本國內拍攝，也曾赴台灣、南韓取景，深受亞洲觀眾喜愛，目前正在東京電視台播出第11季。

當被媒體問到，如果好萊塢要拍攝英語版「孤獨的美食家」，主角希望由哪位演員飾演。松重豐表示，從原作來看，其實他和五郎的形象不那麼相似，從畫風考量，或許像是尼可拉斯凱吉這樣的演員來演，反而更接近原作的感覺。他之後又補充，如果尼可拉斯凱吉拒絕，「喬治克隆尼也不錯。」

被問到至今吃過的料理中，哪一道印象最深刻。他表示，「這是最難回答的問題」，目前拍攝接近200家餐廳，每一段記憶都很深刻，硬要說的話「中華料理比較容易打動我。」

至於在過去十多年間，是否想過「乾脆不要拍了」，松重豐笑說，「老實說，想不幹了的念頭經常出現」。他指出，日本電視製作體制人事流動頻繁，真正一路參與至今的只剩自己與少數核心成員，「回過神來，才發現最終必須由自己承擔責任、帶領作品前進。」

他也坦言，「以我的年齡，不知道還能吃到什麼時候」，必須思考交棒與培養接班人。「對我來說，這幾乎已是最重要的作品，希望能以好的形式持續下去。」

媒體也好奇，拍攝時端上來的料理是否會全部吃完。松重豐表示，有些電視劇會使用剪輯方式，但他會把拍攝時的餐點吃得一乾二淨，就像是拍攝紀錄片一樣。至於如何維持身材，他透露從拍攝前一晚開始不吃，當天除了拍攝之外也不進食。「平均來說，反而比平常吃得更少，所以拍攝期間反而會變瘦。」

他也表示，如果未來有「第二代」井之頭五郎，會把包括管理體態等經驗傳承下去。

談到此劇的迴響，松重豐表示，只是大叔在吃東西的一部劇，卻能在韓國、台灣被認為很有趣。透過介紹「這東西真好吃」，跨越語言與民族引發共鳴，他希望能以「吃」這個關鍵詞，促進國與國之間的理解，這也是他的夢想。

好萊塢 日本 尼可拉斯凱吉

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