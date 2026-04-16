朱智勛拍爭執戲怕河智苑骨折 認愛情沒必要全坦白

朱智勛(左)和河智苑合作新戲「權慾之巔 Climax」。（圖／friDay影音提供）

韓劇 「權慾之巔 Climax」本周完結篇，主演朱智勛、河智苑跨海向台灣觀眾問候，朱智勛自曝「真的很怕一個不小心害她骨折」，河智苑大讚搭檔像野馬一樣擁有獨特的狂野魅力。

「權慾之巔 Climax」以南韓 龐大的財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官，與害怕跌落谷底的頂級女明星結婚，隨著劇情揭露河智苑的同性性向，讓觀眾每每驚訝不已、話題不斷。

談到印象最深的拍攝場面，兩人認為是第9集的激烈爭執戲。朱智勛坦言拍攝時最擔心的是害河智苑受傷，「我真的很怕一個不小心害她骨折」。河智苑則笑說因為朱智勛個子高、力氣也大，拍攝時自己整個人都被抱離地面，加上幾乎沒有彩排便一次完成，讓畫面呈現出極度逼真的情緒張力。

戲裡愛到扭曲，戲外兩人卻大聊「愛情哲學」。朱智勛一句「沒必要說出所有事情」，直接掀起網友討論，河智苑則給出溫和版本：「如果對方問，我會誠實回答。」成熟又帶點距離的戀愛觀，被不少網友封為「現實系愛情範本」。

聊到台灣時，兩人瞬間打開話匣子，朱智勛大推火鍋，表示最大的夢想就是到台灣夜市把所有小吃吃過一輪，透露曾在YouTube上看過許多台灣自行車路線介紹，很想親身體驗。河智苑則分享曾造訪過台灣的夜市，覺得很好玩想再去一次，還想去九份走走。