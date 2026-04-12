2度合作擦愛火 中島裕翔娶回新木優子

中島裕翔。(取材自Instagram)

日本 32歲的男星中島裕翔近日透過經紀公司「STARTO ENTERTAINMENT」宣布，已與同齡的高人氣女神新木優子登記結婚。消息一出，立刻在各大社群平台掀起討論熱潮，直呼：「這對神仙螢幕CP竟然成真了！」

噓！星聞報導，中島裕翔聲明：「雖然是私事，但希望能向各位報告，我與新木優子小姐結婚了。未來我們將不忘對彼此的敬意，攜手珍惜生活中的每一刻。」隨後新木優子也在官方網站同步報喜，感性回顧自己10歲出道至今的點滴，並承諾婚後會以更謙卑的姿態，在演藝道路上持續努力。

細數兩人的情緣，可說是從「大銀幕夫妻」修成正果。他們在2017年電影「明天也有好吃的飯」首度共演，隨後又在人氣日劇 「SUITS／金裝律師」系列搭檔，火花十足。

事實上，去年12月就有周刊直擊兩人熱戀中，據影視圈內人士透露，兩人不僅年齡相同，更有「攝影」這個共同愛好，私下親暱稱呼彼此名字，感情相當穩定。

中島裕翔自去年8月離開Hey! Say! JUMP後，將重心轉向演員之路；而新木優子身為前「non-no」當家模特兒，戲約與代言更是不斷。這對外型亮眼、事業穩健的銀色夫妻檔，在成軍20周年前夕官宣成家，無疑為演藝圈注入一股甜蜜暖流。