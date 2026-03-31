戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇

「等待京道」以朴敘俊（左）與元智安（右）長達18年的愛情軌跡為主線，詮釋從青澀到成熟的過程。（圖／龍華影劇提供）

南韓男星朴敘俊暌違七年重返電視劇羅曼史，以初戀題材新作「等待京道」掀起熱議，而真正讓他下定決心接演的關鍵，竟是一場出現在第四集的「炸豬排」戲分。他透露，讀劇本時瞬間勾起自己20歲的情感記憶，「那是一種幾乎每個男人都經歷過的感情。」劇中描寫尚未經濟獨立的年輕京道，為了面子向朋友借錢，只想帶女友吃一頓體面的晚餐，卻因對方的體貼與現實壓力引發爭執，青澀又笨拙的愛情樣貌讓他產生強烈共鳴，也因此重新理解整部作品想傳達的情緒核心。

「等待京道」以李京道（朴敘俊 飾）與徐智友（元智安 飾）長達18年的愛情軌跡為主線，故事在20歲、28歲與38歲三個人生階段之間交錯展開，將青春的悸動、成長的錯過與成熟後的遺憾層層堆疊。兩人歷經兩次分手，卻又因一場突如其來的「婚外戀緋聞」意外迎來命運般的第三次重逢，這次相遇究竟會迎來圓滿結局，還是再次留下傷痕，也成為全劇最大懸念。

朴敘俊在劇中詮釋從青澀到成熟的過程。（圖／龍華影劇提供）

朴敘俊形容，本劇是一部「節奏緩慢卻極度細膩的愛情劇」，比起戲劇化的事件推進，更著重描寫情感在時間流逝中的累積與轉變。透過三次離散與重逢，「等待京道」以貼近生活的步調勾勒出真實的愛情樣貌，引領觀眾隨著角色重新回望那些曾經錯過卻難以忘懷的瞬間。他也表示：「這是一部只有在現在這個年紀才能完成，值得觀眾細細品味、留下餘韻的小品。」

談到角色塑造，朴敘俊認為李京道是一個細膩溫柔、富有責任感的人，無論面對工作或愛情都全心投入。他笑說：「只要我覺得自己做錯了，就一定會承認，這一點其實和我很像。」他也坦言，20多歲時的自己與京道同樣內向，是進入大學後才逐漸學會與世界相處，因此在詮釋角色時，常不自覺想起當年的青澀與迷惘，讓情感表現更加貼近真實。

劇中李京道之所以如此純粹而長情，也與他的成長背景有關，父母之間深厚的感情與對孩子的教育，形塑了他溫柔而堅定的性格。對他而言，愛並不一定要擁有，他不強求一定與徐智友走到最後，卻始終默默守護著她。即使被外界誤解、甚至背負「第三者」的罵名，他仍選擇站在智友身後。因為在他眼中，智友看似什麼都有，卻從未真正快樂。劇中一句「我會幫你找到你喜歡的」，讓許多觀眾瞬間破防，也讓李京道被封為「年度最讓人心疼的男主角」。

朴敘俊在劇中詮釋從青澀到成熟的過程。（圖／龍華影劇提供）

為了讓角色在跨越歲月時依然保有情感上的連續性，朴敘俊主動向導演提出，由同一位演員完整詮釋角色所有人生階段。他認為，「如果連演員的臉都改變，觀眾的情感共鳴可能會被打斷。」也因為20歲到成年的歷程正是自己親身走過的時期，反而讓他更有信心掌握角色的成長軌跡。

拍攝過程中，他特別在聲線與說話節奏上做出細微調整，藉此呈現時間流逝帶來的成熟變化，同時保留李京道始終如一的情感核心，讓人物即使歷經歲月仍維持同樣深情。不過，他也坦言另一個讓自己一度擔心的挑戰，是必須與相差11歲的元志安飾演同齡戀人，如何自然建立角色間的真實感，成為拍攝初期最大的課題。

對朴敘俊而言，「等待京道」不只是一部新作品，更像是演藝生涯中的重要轉折。長年高強度的拍攝節奏曾讓他一度陷入職業倦怠，因此前年特地暫停工作近一年，為自己重新充電，如今以更從容、沉穩的心境回歸螢光幕。他感性表示：「這部戲讓我重新找回對表演的熱情，也學會用更內斂、更放鬆的方式去詮釋角色。」