「鬼怪」10周年… 孔劉再合體李棟旭、金高銀 粉絲驚喜

「鬼怪」即將迎來播出10周年。圖為「鬼怪」孔劉(佐)和「鬼怪新娘」金高銀(右)。（取材自豆瓣電影）

「鬼怪」迷尖叫！2016年引發全球現象級熱潮的神劇「孤單又燦爛的神—鬼怪」，即將迎來播出10周年。tvN電視台宣布將推出特別企畫綜藝節目，最令粉絲激動的是，劇中靈魂人物「鬼怪」孔劉、「地獄使者」李棟旭、「鬼怪新娘」金高銀以及「Sunny」劉寅娜，都會回歸出演。

據「噓！星聞」引述韓聯社、朝鮮日報綜合報導，這部由金銀淑編劇操刀的經典作，當年以20%的超高收視率打破有線電視台紀錄，更橫掃百想藝術大賞等各項大獎。即便過了10年，劇中的OST、長版大衣穿搭，甚至是那句「跟你在一起的時光都很耀眼」依據是許多劇迷心中的經典。

報導指出，這次10周年特輯將以「旅遊」為主題，讓四位主演放鬆出遊，並在旅途中聊聊當年拍攝的趣事，帶觀眾重新走進「鬼怪」的神祕世界。tvN表示：「這部作品至今仍是象徵性的存在，希望透過這次特輯，與觀眾一起召喚當年的感動與鄉愁。」

孔劉(右)與李棟旭(左)被粉絲戲稱為「死鬼CP」。（取材自豆瓣電影）

事實上，孔劉與李棟旭私下感情極好，被粉絲戲稱為「死鬼CP」，這次兩人相隔多年再度於螢幕前同框，互動火花絕對是節目的最大看點。這份10周年的驚喜大禮，預計將於今年上半年與大家見面，不少網友紛紛留言：「我的青春回來了」、「光看這四個人坐在一起我就會哭」。

「鬼怪」是金銀淑編劇的代表作之一，不管是劇中的經典台詞或是場面，或是貫穿全劇的OST都長時間稱霸音源排行榜，至今仍讓人回味無窮，更曾掀起「鬼怪風潮」。