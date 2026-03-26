柳演錫扮百變律師 入行20多年男神盼自己更圓滑

柳演錫多才多藝，在新劇中大改戲路展現百變演技。（記者王聰賢／攝影）

韓星柳演錫以夯劇「機智醫生生活」中暖男「安政源」一角，被封為「國民理想型」男神，一直以暖男形象為主的他，近日在新劇「神與律師事務所」大改往日形象，飾演膽小冒失而充滿正義感的律師，他笑說，其實很希望自己的真實性格可以像這次角色一樣，有更圓滑的一面。

柳演錫曾說過私下的自己和「安政源」較像，他接受本報專訪時也坦言，入行20多年，這是他最難抽離的角色：「因為拍攝時間很長，和劇中同事們也建立了深厚感情。」

回顧演藝路，柳演錫笑說：「最大的不同，大概就是年齡的數字愈來愈大吧！」他強調，儘管歲月流逝，「對作品的熱情和努力，始終還是一樣的」。

新劇中，他因被鬼魂附身而展現百變演技，時而耍狠、時而撒嬌，與過往形象大相逕庭。而談到與新角色的相似處，他認為：「這個角色情緒比較圓滑，希望和所有人都相處融洽，會同理並體貼對方。」

除了演技，柳演錫也是演藝圈著名的「證照富翁」，不僅有堆高機執照，還有高階潛水證照，「雖然我有在自己的YT頻道講過，但這真的比較少人知道」，這些隱藏技能也讓他在詮釋角色時，能有更真實的底蘊。