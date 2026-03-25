我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克SpaceX傳本周提申請IPO 籌資750億元

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

戲說從頭╱婚禮同框田中千繪 范逸臣：還不想當爸

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范逸臣在「以身相許」中飾演大體處理技術員。（圖／大愛電視提供）
范逸臣在「以身相許」中飾演大體處理技術員。（圖／大愛電視提供）

由台灣演員楊一展、范逸臣、董季鑫、亮哲等主演的大愛劇「以身相許」，日前舉辦首映記者會，演員們齊聚暢聊拍戲點滴，同時也關心同劇演員的近況，47歲范逸臣之前傳出與田中千繪一起出席孫協志與夏宇童的婚禮，被問是否有受到觸動？他一度想結束訪問，隨後才說：「每場婚禮都有一些觸動。」

范逸臣和田中千繪傳出交往超過10年，始終不願正面承認戀情的兩人，日前一起出席孫協志與夏宇童的婚禮，但聊吃過誰的喜酒，范逸臣就是不願提自己的感情事，他試圖轉移話題，提及參加過王齊麟、陳詩媛的婚禮，還恭喜兩人近日喜獲麟兒、升格當新手爸媽，至於自己是否想當爸？范逸臣沒想到話題又繞回來，尷尬表示：「目前沒有想法。」

「以身相許」劇中，范逸臣飾演慈濟大學模擬醫學中心的大體處理技術員「陳鴻彬」，角色性格草根直率、海派大方，人脈廣闊，擅長打點殯葬現場的各種「社會事」，內心卻有著對職業身分的掙扎，甚至一度對母親隱瞞自己在醫學院的工作，直到臉上因長期配戴防毒面具留下的壓痕被太太發現，這段沉默的職人之路才逐漸顯露。

范逸臣形容劇中的工作型態是「24小時On Call」，心理壓力極大，因為時間完全無法自行安排，隨時一通電話就得即刻出門。這種「夜行者」的孤獨感，與他私下熱愛的「超級馬拉松」有驚人共鳴。他分享跑超馬時，經常是「前無古人，後無來者」，一個人在賽道上沉澱與面對自己。不過范逸臣說，大體處理技術員的壓力更大，除了生理上的疲累，精神上的負荷更是巨大。范逸臣說大體處理技術員的工作，基本上很難安排私人時間「你不知道什麼時候會接到一通電話」。

拍攝期間，全體劇組與演員都住在同一棟民宿，范逸臣分享，大家習慣在收工後聚在樓梯間或走廊討論劇本、慶祝節日，如跨年等，很有儀式感，甚至會把環境佈置得很漂亮。雖然大家會抒解拍戲的沉重情緒，但范逸臣強調因為劇組有長輩演員，需要提早休息，大家在九點後就會自律縮小音量。

上一則

寬鬆上衣配破洞牛仔褲 張柏芝穿搭被笑「偷穿兒子衣服」

下一則

「太陽之子」周杰倫新歌ＭＶ曝光 暗藏30世界名畫

延伸閱讀

風城過客：梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

風城過客：梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮
揭開多年短髮秘密 梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

揭開多年短髮秘密 梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮
娛樂／董子健導演首作「安德烈」 7年夢該醒了

娛樂／董子健導演首作「安德烈」 7年夢該醒了
冷到擺臭臉？ 徐若晗拍新劇臭臉上熱搜 出面道歉認「情緒管理不佳」

冷到擺臭臉？ 徐若晗拍新劇臭臉上熱搜 出面道歉認「情緒管理不佳」

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

2026-03-19 00:30

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...