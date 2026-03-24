估26萬只來4萬…BTS回歸舞台人潮遠低預期 經紀公司股價暴跌

BTS日前在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會。(圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供)

南韓流行音樂天團防彈少年團(BTS)近日舉行回歸演唱會，但現場人潮遠低於預期，BTS所屬經紀公司HYBE股價暴跌近15%。

BTS在首爾光化門廣場舉辦免費回歸演唱會，這是他們自2022年為履行兵役義務而暫停團體活動以來，7名成員首次全體同台演出。英國廣播公司(BBC)報導，這場演唱會原先預期會湧入25萬人，但據估計只有約10萬4000名粉絲到場，不到預期的一半。也有媒體指，只有約4萬名觀眾到場。

在BTS開演唱會及發表新專輯Arirang前，其經紀公司HYBE近幾個月股價上揚，但該公司如今股價暴跌近15%，創4個月以來新低。

BTS計畫舉行82場世界巡迴演唱會，門票均已售罄，這次光化門演唱會為世界巡演拉開序幕，並由Netflix對南韓等逾190個國家同步直播。由於Netflix直播，加上嚴格人流管制措施，可能影響了實際到場人數。

據悉，活動當天現場設置約2萬2000個官方座位，即使未取得座位的粉絲，也可在周邊區域觀看演出。因此，警方原先預估，以舞台為中心到崇禮門，最多將湧入26萬人，還派遣了警消高達1萬5000人到場管理秩序。沒想到最終人數遠低於預期。

許多毒舌網友紛紛在各大論壇評論開酸，「太極旗部隊填滿的人數可能都比這多」、「當初只要隨便租個表演場地就好了」、「感覺不要控管人數還比較好」、「人數比抗議尹錫悅 的還少」。