我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

估26萬只來4萬…BTS回歸舞台人潮遠低預期 經紀公司股價暴跌

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BTS日前在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會。(圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供)
BTS日前在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會。(圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供)

南韓流行音樂天團防彈少年團(BTS)近日舉行回歸演唱會，但現場人潮遠低於預期，BTS所屬經紀公司HYBE股價暴跌近15%。

BTS在首爾光化門廣場舉辦免費回歸演唱會，這是他們自2022年為履行兵役義務而暫停團體活動以來，7名成員首次全體同台演出。英國廣播公司(BBC)報導，這場演唱會原先預期會湧入25萬人，但據估計只有約10萬4000名粉絲到場，不到預期的一半。也有媒體指，只有約4萬名觀眾到場。

在BTS開演唱會及發表新專輯Arirang前，其經紀公司HYBE近幾個月股價上揚，但該公司如今股價暴跌近15%，創4個月以來新低。

BTS計畫舉行82場世界巡迴演唱會，門票均已售罄，這次光化門演唱會為世界巡演拉開序幕，並由Netflix對南韓等逾190個國家同步直播。由於Netflix直播，加上嚴格人流管制措施，可能影響了實際到場人數。

據悉，活動當天現場設置約2萬2000個官方座位，即使未取得座位的粉絲，也可在周邊區域觀看演出。因此，警方原先預估，以舞台為中心到崇禮門，最多將湧入26萬人，還派遣了警消高達1萬5000人到場管理秩序。沒想到最終人數遠低於預期。

許多毒舌網友紛紛在各大論壇評論開酸，「太極旗部隊填滿的人數可能都比這多」、「當初只要隨便租個表演場地就好了」、「感覺不要控管人數還比較好」、「人數比抗議尹錫悅的還少」。

尹錫悅

上一則

鹿晗、關曉彤400天零互動… 網揭鹿晗酗酒 關母逼分手

下一則

賈斯汀2年前酒駕被捕影片曝光 絆倒、對警開玩笑…打臉先前說法

延伸閱讀

「平價版愛國者」飛彈爆紅 2家製造商股價勁揚

「平價版愛國者」飛彈爆紅 2家製造商股價勁揚
罹患罕病仍不退場 席琳狄翁挺過僵硬人症 宣布全面復出

罹患罕病仍不退場 席琳狄翁挺過僵硬人症 宣布全面復出
BTS回歸演唱會人潮遠低預期 經紀公司股價暴跌近15%

BTS回歸演唱會人潮遠低預期 經紀公司股價暴跌近15%
BTS全員霸氣回歸 約4萬歌迷湧入光化門前看免費演出

BTS全員霸氣回歸 約4萬歌迷湧入光化門前看免費演出

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

2026-03-17 00:13
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒