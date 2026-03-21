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26年重返銀幕 「JSA共同警戒區」1張珍貴照片曝和平渴望

記者廖福生／綜合報導
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「JSA共同警戒區」26周年重返大銀幕。（圖／CATCHPLAY提供）
「JSA共同警戒區」26周年重返大銀幕。（圖／CATCHPLAY提供）

南韓名導朴贊郁奠定國際地位的代表作「JSA共同警戒區」（Joint Security Area）迎來26周年，以4K數位修復版重返大銀幕。在全球局勢動盪的此刻，這部經典之作以跨越時代的情感力量再次引發強烈共鳴，口碑全面延燒，更被影迷一致盛讚為「此生必看」的反戰電影代表。片中一幀看似不經意的珍貴合影，傳遞對和平共存的深切渴望。

「JSA共同警戒區」揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼。看似不經意的珍貴合影，...
「JSA共同警戒區」揭開南北韓士兵之間跨越敵對體制的情誼。看似不經意的珍貴合影，傳遞對和平共存的深切渴望。（圖／CATCHPLAY提供）

片商同步釋出電影精華片段，透過南北韓士兵間看似日常卻暗藏張力的對話，直擊戰爭陰影下的人性掙扎，更讓觀眾瞬間明白，退去軍人的制服與國家的意識形態，他們終究只是有血有肉、思念家人的普通人，片中更一語道破戰爭的殘酷本質，在現今時空下顯得格外震撼，也讓朴贊郁導演26年前的創作彷彿成為對當代的深刻預言。

對於作品核心，導演朴贊郁表示：「這部電影表達出分裂民族的痛苦，無論是現實的分裂，還是人的問題。它提醒我們在這種二分思維之中，最重要的是什麼，也開拓了我們對現況的情感與想像。」

而主演之一、影帝宋康昊則感性回憶：「現在回想，仍覺得當時非常勇敢，所有人都相信我們能完成這部作品，我們把這部電影送給所有熱愛韓國電影的影迷。」26年後重返大銀幕，「JSA共同警戒區」、不僅是經典重映，更像是一封寫給當代世界的訊息，在對立與分裂之中，人性是否仍有被理解與擁抱的可能。

電影「JSA共同警戒區」描述在南北韓邊界的共同警戒區內，兩名北韓士兵某夜慘死槍下，案情撲朔迷離。來自中立國的瑞士籍韓裔女軍官受派前來調查這宗撲朔迷離的案件。隨著她的抽絲剝繭，蘇菲竟發現背後藏有驚人內幕，更與一段跨越國界與仇恨、不為人知的祕密情誼有關……當人民因國族仇恨而對立，兄弟之情卻能跨越無形的北緯38度線，令人深思。

「JSA共同警戒區」當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也被譽為韓國電影史上最具代表性...
「JSA共同警戒區」當年不僅創下韓國影史票房紀錄，也被譽為韓國電影史上最具代表性的作品之一。（圖／CATCHPLAY提供）

電影透過南北韓士兵間看似日常卻暗藏張力的對話，直擊戰爭陰影下的人性掙扎。（圖／C...
電影透過南北韓士兵間看似日常卻暗藏張力的對話，直擊戰爭陰影下的人性掙扎。（圖／CATCHPLAY提供）

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