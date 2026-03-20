「索隆2.0」新田真劍佑超狂增肌 地獄訓練內幕曝光

新田真劍佑分享拍攝「航海王」的趣事。（圖／Netflix提供）

日本男星新田真劍佑在真人版「航海王」影集中飾演索隆，第一季空前成功，他的精壯身材搭配俊美臉蛋，更被譽為「史上最帥索隆」。他受訪坦言，第2季他的體格升級為「索隆 2.0」，為了不辜負漫畫原作尾田榮一郎與粉絲的期待，「一切都值得」。

他回憶準備第2季的過程，先是開玩笑說：「完全沒有準備！」接著坦言：「其實真的很困難！」他分享，為了維持甚至超越第一季的完美體態，劇組對他要求更加嚴格，他也投入大量時間與精力，只為將索隆充滿男子氣概的體格完美呈現。

新田真劍佑為了「航海王2」身材變了更厚實。（取材自Instagram）

新田真劍佑不僅一周訓練7天，每次長達3小時，甚至連凌晨2點收工後都直奔健身房。他的教練透露，他嚴格執行團隊規劃的飲食清單，甚至需要被「強迫」每周吃一次短暫提高熱量的「欺騙餐」（Cheat Meal），以恢復代謝，只為讓手臂肌與胸肌更加厚實、線條更分明。

該劇改編自全球知名漫畫，第一季開拍前飽受質疑，但隨著首季成功播出，更被封為史上最成功的真人版影集之一。新田真劍佑被問及劇中誰是最像角色本人的演員，他認為是飾演「娜美」的艾蜜莉路德。他解釋，她一直在引導大家，就如同漫畫中的娜美，總是把胡鬧的夥伴拉回正軌，像是整艘船的意見領袖，「我們有時候會走偏、到處亂晃，她會提醒我們回到隊伍、專注一點」。

艾蜜莉則笑說：「每次在對戲排練時，我總是那個拿著劇本的人，10次有9次吧，他們忘詞就會湊過來看我的劇本，所以這個評價其實蠻公平的。」