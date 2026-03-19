南韓天王Rain澳洲公園上演野外脫衣秀 「內褲也脫了」

南韓天王Rain在澳洲出外景。坦言在澳洲公園換衣服，承認「連內褲也脫了」。（取材自Instagram）

南韓 天王Rain（鄭智薰）近期帶著全新旅遊綜藝「Crazy Tour」回歸螢光幕，並與好友金武烈、李昇勳一同作客網路節目「Salon Drip 2」。這部主打「高刺激體驗」的節目，讓一向優雅自律的Rain在錄影過程中不僅「破戒」大啖深夜拉麵，甚至還在澳洲 街頭上演「野外脫衣秀」，展現天王毫無包袱的熱血一面。

噓。星聞報導，節目中，「Crazy Tour」成員們分享了一段在澳洲錄製時的趣聞。當時團隊須下水拍攝，由於現場缺乏更衣設施，製作組提議直接在公園草叢後更換。正當李昇勳與金武烈還在猶豫不決時，Rain為了爭取時間，二話不說便原地脫衣。事後金武烈在「Salon Drip 2」重提往事，Rain竟當場追問：「你沒脫嗎？」見金武烈還在語塞，Rain乾脆自爆：「我當時全都脫了…連內褲都脫了。」

Rain進一步解釋，當時全身濕黏非常不適，加上只想著「速戰速決」趕快完成拍攝，才顧不得是否身處公開場合。這番話讓金武烈至今仍感到震撼，不斷強調當時，「前面就是住宅區，窗戶多到不行，但他真的就這樣脫了」。這最後更感嘆Rain的行為簡直太「Crazy」，完全體現了節目的瘋狂精神。

此外，Rain在「Salon Drip 2」也節目中透露，自己私下對身材管理極其嚴格，在家的習慣是「下午4點（或5點）後禁食」，平時早餐也只吃兩顆蛋和一小把堅果。

不過這次在「Crazy Tour」挑戰各種極限運動後，因體能消耗過大，讓他完全顧不得男神形象。老友金武烈加碼爆料，Rain錄影到晚上10點竟主動問大家：「要煮拉麵嗎？」甚至被拍到因為太餓，獨自坐在客廳狂嗑整袋堅果，讓眾人笑稱：「原來極限運動才是最強開胃神器。」

南韓天王Rain近期帶著全新旅遊綜藝「Crazy Tour」回歸螢光幕，完全顧不得男神形象。(圖／(取材自YouTube@TEO 테오)

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