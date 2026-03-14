🎞️神預言AI現況 經典神作「夏日大作戰」4K修復登台 編劇靈感來自老家

細田守經典代表作重返大銀幕！（車庫娛樂提供）

細田守導演經典代表作「夏日大作戰 全新4K修復版」（Summer Wars）將以全新4K修復版首度大銀幕全台上映！該片由「國寶」劇奥寺佐渡子執筆劇本；有「當代第一畫師」之稱的貞本義行負責角色設計。

據說細田守導演在製作「跳躍吧！時空少女」前，就曾想打造一部關於夏日少年所發生的事的作品，而這個願望似乎也藉由「夏日大作戰」實現了。細田守導演表示：「其實製作動畫的人，應該都想過要刻劃一部以夏日少年為主角的作品吧。一名毫無力量的少年，因某件事成為契機而非常努力，在不知不覺中獲得極大的成長，我想這也是最適合變成動畫的題材，我覺得『夏日大作戰』也是以那類的動畫所擁有的純粹真摯的特色為基底。」

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

細田守導演也透露「夏日大作戰」中的大家庭元素，靈感其實源自於自己的經驗，他表示：「我讀高中時，親戚們確實都會在盂蘭盆節時齊聚在鄉下老家，併起大小不一的桌子，一起熱鬧地吃飯。那是夏天最大的活動，我覺得很有趣。」

而近年來AI蓬勃發展的狀況，也令許多人聯想到「夏日大作戰」這部作品，細田守導演表示：「AI在過去就像是科幻世界，但現在已經成為現實了，沒想到AI目前在社會上會占據如此大的地位。」

而在去年12月所舉行的「第1屆愛知・名古屋國際動畫影展」上，「夏日大作戰」獲邀在影展中重映，細田守導演也特別出席映後座談會，而近期宣布結婚喜訊的主角神木隆之介竟驚喜現身，這也是兩人暌違16年的再會，令現場觀眾驚喜不已，細田守導演也驚訝地說：「長很大了呢！」

神木隆之介則笑回：「我現在32歲了，當時才16歲，讀高一而已！」看到好久不見的神木隆之介，細田守導演開心地表示：「當時神木演員生氣勃勃的模樣，至今都沒有變，他真的一直好好地保有自己的優點，真的很棒！」

細田守導演也透露當時邀請神木隆之介為「健二」配音的幕後故事，細田守導演表示：「神木演員當時已非常有名，但還沒有人聽過他變聲後的聲音，我覺得那是十分有魅力的聲音。」

回憶起當時配音的過程，神木隆之介表示：「當時我才剛讀高中，很想接受各式各樣的挑戰，有許多第一次經歷的事。錄音現場真的很歡樂，當時只覺得很開心！」他還透露電影中的大家庭聚在一起的場面，細田守導演提議所有的演員們一起圍著一根麥克風為角色配音，這讓他印象深刻。

而對於參與「夏日大作戰」的感想，神木隆之介表示：「雖然我不是專業的配音員，但在電視劇或電影的拍攝現場，或是粉絲都常跟我說他們非常喜歡『夏日大作戰』，每當我聽到這些話時都會感到很自豪。『夏日大作戰』真的是一部長久以來備受喜愛的作品，身為參與其中的一員、身為其中一名觀眾，我感到非常開心，希望大家之後能繼續喜愛這部作品！」

電影「夏日大作戰 全新4K修復版」故事敘述高二生小磯健二（神木隆之介 飾）是一名數學天才，在他所暗戀的前輩夏希（櫻庭奈奈美 飾）的邀請下，一同前往夏希在長野的老家度過暑假。然而，健二意外被捲入在虛擬世界「OZ」所引起的事件，和夏希的親戚們一起面對這巨大的危機！本片將於4月2日（四）首度大銀幕全台上映！

神木隆之介盼本作能持續備受喜愛。（車庫娛樂提供）