戲說從頭╱只能喊河智苑「姐姐」 朱智勛笑稱很痛心

朱智勛（左起）、河智苑、吳正世、Nana，眾人在新劇中合作愉快。（圖／friDay影音提供）

由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演的話題韓劇「權慾之巔 Climax」開播在即，日前記者會上Nana被問到曾因壓制闖入住家的歹徒登上社會版面，是否對本劇的動作戲有所幫助時，她笑說劇中確實有些動作場面，但並非以動作戲為主，即使平時有接受訓練，現實情況和拍戲仍是完全不同，因此不覺得有直接影響。

「權慾之巔 Climax」以龐大的財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官方泰燮（朱智勛飾），與害怕跌落谷底的頂級女明星秋尚雅（河智苑飾）結婚，這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事。

朱智勛大讚河智苑在片場總能讓氣氛變得柔和，「在很容易變得緊繃敏感的情況下，她是那種一到場就能讓大家安心的人。」自己從她身上學到即使面對困難場面，也不一定要把自己逼得很尖銳，依然可以穩穩完成準備。

河智苑則稱讚朱智勛率性坦白，兩人幾乎不用多想就能自然接住彼此情緒，因此許多衝突與情緒戲都拍得相當順暢。有趣的是，現場韓媒記者似乎都很驚訝朱一直稱呼河為「姐姐」，朱智勛對此開玩笑回答：「如果這裡是美國，我可能很想直接叫她『智苑』，但畢竟我們活在一個還很傳統的文化裡，所以對年長的女性前輩只能叫姐姐，我心裡其實也很痛啊。」

朱智勛表示，「權慾之巔 Climax」劇本最吸引他的地方，是把那些「大家都知道、卻不會真的說出口的欲望」毫不掩飾地攤開來說。他坦言自己其實並不熟悉政治或檢察體系，但劇本把複雜的權力關係寫得非常清楚，「連我這種一般觀眾都能立即理解，甚至有種被搔到癢處的感覺。」

河智苑則表示，「飾演女演員」這件事反而格外辛苦，因為必須完全拿掉「河智苑」本人的痕跡去成為角色；她透露自己大約從七、八年前就開始不斷思考「我是誰」、「我為什麼要當演員」，因此對這個站上巔峰，卻始終被不安與欲望吞噬的角色特別有共鳴，也坦言本劇讓她像新人一樣重新投入表演，雖然情感上十分辛苦卻也收穫良多。