拒賠天價違約金 金秀賢律師：謠言不致解約 賠償不成立

金秀賢深陷醜聞風暴，至今仍神隱。(本報資料照片)

韓流頂級明星金秀賢 與化妝品品牌A公司的28億韓元（約186.3萬美元）損害賠償訴訟，在首爾中央地方法院展開第二次辯論。這場官司的核心，在於金秀賢是否曾與未成年時期的故人金賽綸 交往，進而觸發代言合約中的「維護形象條款」。

據「噓！星聞」綜合韓媒「SPOTVNEWS」、「Xportsnews」報導，在最新一次庭審上，品牌A公司主張金秀賢身為家喻戶曉的超級明星，若曾與未成年的異性（指金賽綸）交往，光是這點就已嚴重損害品牌形象，屬於違反「維持品格義務」，因此去年3月提前終止原定於2025年8月才到期的合約是正當行為。對此，金秀賢所屬經紀公司 GOLDMEDALIST 則持強硬反對立場。

金秀賢的委任律師在接受媒體電訪時表示，品牌方提出的損害金額根本不成立。律師強調，合約中明確記載「未經證實的傳聞或謠言，不得作為解約理由」，且重申金秀賢與金賽綸交往時，女方早已成年。律師更直言：「對於合約期間以外、且非事實的私生活傳聞，卻被指控違反品格義務，這點令人完全無法接受。」

金秀賢因私生活爭議形象崩壞，源於YouTube頻道「橫豎研究所」金世義爆料金秀賢與金賽綸從未成年時期就交往，稱女方「交往6年被玩弄」，目前金秀賢方已針對該頻道負責人提出名譽毀損控告。金秀賢律師指出，這場民事賠償官司的走向，最終必須等待刑事案件的調查結果出爐，才能對損害金額與違約與否有明確的法律定論。