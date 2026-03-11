朴敏英爆魏嘏雋「吸盤級」吻技：像要把我嘴唇吃掉

朴敏英(右)稱魏嘏雋根本是「吸盤級」吻技。(取材自微博)

南韓 浪漫劇女神朴敏英近日與魏嘏雋一同現身YouTube節目宣傳新劇「魔女之吻」。節目中，朴敏英大方爆料與魏嘏雋拍攝吻戲的幕後趣事，指稱對方雖然自認是「吻戲新手」，但開拍後的反差表現卻讓她當場驚呆，引起網友熱烈討論。

在節目「GIBUNZAZZBAR」中，朴敏英提到在拍攝吻戲前，魏嘏雋曾坦言這大概是他演員生涯中第二次或第三次拍吻戲。聽聞此言的朴敏英，因為平時拍攝浪漫劇的經驗非常豐富，便忍不住開玩笑地叫他「吻戲新生兒」，甚至在片場不斷調侃他：「新生兒呀，新生兒。」試圖緩解緊張氣氛。

然而，朴敏英接著話鋒一轉，表示正式進入拍攝後，魏嘏雋的表現讓她完全始料未及。她生動地形容：「原本還在笑他是新生兒，結果一喊『Shoot』進入拍攝，他簡直像是要把我的嘴唇吃掉一樣！」

儘管那一幕本來就需要角色展現出慌張的情緒，但朴敏英稱當下自己是真的被嚇到，反應完全是真實的。

朴敏英更驚訝地補充，魏嘏雋的吸力之強，讓她瞬間有種「嘴唇被吸到臉頰」的錯覺。她甚至搞笑地給了魏嘏雋一個「黑洞」的封號，認為這種等級的表現根本不像是經驗不足的新手，幽默直呼：「這根本是『吸盤級』的吻技吧！」