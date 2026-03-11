Jennie巴黎被圍討簽名 無奈求：請給我屬於自己的一天

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
Jennie近日現身巴黎參加時裝周活動。(美聯社)
南韓頂流女團BLACKPINK成員Jennie近日現身法國巴黎參加時裝周，結束公開活動後，她原想趁著空檔與工作人員在巴黎街頭散步，享受難得的私人時光。不料，這段私人行程仍被黃牛盯上，全程緊貼拍攝並強行索要簽名，讓一向寵粉的Jennie也忍不住露出無奈神情，委婉請求對方給予空間。

從網路流出的影片中可以看到，Jennie穿著紅褐色拼接外套、戴著墨鏡，神色顯得有些疲憊。身旁的女性友人與保鑣不斷試圖阻擋鏡頭，並客氣地表示：「如果我們簽了名，你們能讓我們走嗎？」希望能換取一點私人空間。

然而，現場的追隨者仍不願離去，不斷遞上小卡要求簽名。Jennie面對鏡頭，語氣誠懇且無奈地說出：「Can I please have my day？」（請給我屬於自己的一天好嗎？）隨後她更耐心地與對方協商：「我會幫你們簽名，但請不要再拍了，這讓我很緊張。」

儘管Jennie已經妥協，大方答應簽名以換取安靜，但現場一名男性粉絲仍持續糾纏，簽完一張後又要求：「這張是給我弟的、這張是給我妹的……。」甚至在Jennie表明不想被拍攝後，仍有鏡頭近距離對著她的臉。

影片曝光後，立刻在社群平台上引發熱議。廣大網友紛紛留言力挺Jennie，砲轟現場的行為太過分：「這些人根本不是粉絲，只是賣家」、「這讓我好心疼她，她明明很傷心，卻還是堅持簽名，因為她真是天使」、「帶一大疊卡片讓她簽名顯然是為了轉售。不要利用她的好心」。

南韓

