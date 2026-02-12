我的頻道

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

涉毒不起訴後首露面 米倉涼子哽咽 恐難重回黃金檔日劇

娛樂新聞組／綜合報導
米倉涼子歷經涉毒風波後，首度露面。（取材自Ｘ平台）
「收視女王」米倉涼子歷經涉毒疑雲，神隱半年，終於公開正式露面。她日前出席主演新作電影版「Angel Flight」記者會。這也是她自去年捲入藥物風波住家遭搜索，並於今年獲「不起訴處分」後，首度公開露面。

根據「TOKYO HEADLINE」報導，米倉涼子穿著俐落的黑西裝帥氣登場，臉頰看來消瘦不少，神情也略顯緊繃。致詞時，她語帶哽咽地表示：「今天能站在這裡，真的要感謝粉絲們的熱情支持，還有所有工作人員的厚愛，真的非常感激。」語畢更對著全場觀眾深深一鞠躬，激動心情溢於言表。

看到米倉涼子緊張到手發抖，曾與她在「派遣女醫X」多次合作的老搭檔遠藤憲一，立刻暖心地搭住她的肩膀，並高舉她的手對全場大喊：「太好了呢，涼子醬！終於拍完，可以上台跟大家見面了！涼子醬很有精神喔！」聽到好友這番力挺，米倉涼子瞬間眼眶泛紅，直說「真的謝謝」。

去年10月「週刊文春」踢爆米倉涼子的住處遭警方搜索，甚至扣押了相關證物，雖然她隨後透過官網承認確有搜查一事，並在今年1月底獲判不起訴，但涉毒疑雲已影響形象。

根據日媒「Smart FLASH」報導，業界人士分析，米倉涼子之所以能獲不起訴，主因可能是當時與她半同居的阿根廷籍舞者男友龔薩羅（Gonzalo Cuello）已經離境出國，導致關鍵證人缺席、調查被迫腰斬。加上米倉涼子至今始終沒有親自對外說清楚講明白，對於極度看重企業形象的「地上波」（無線電視台）和廣告贊助商來說，她可能已被視為「地雷藝人」，短期內恐怕很難重回黃金檔日劇

米倉涼子歷經涉毒風波後，首度露面。（取材自Ｘ平台）
